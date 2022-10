Amazon zainwestuje ponad miliard euro w europejską flotę e-aut

Amazon zainwestuje ponad 1 mld euro (974,8 mln dol.) w ciągu najbliższych pięciu lat w elektryczne samochody dostawcze, ciężarówki i niskoemisyjne centra paczek w całej Europie, przyspieszając osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla – informuje amerykańska firma.

Amazon ogłosił, że w ciągu najbliższych pięciu lat wyda miliard euro na elektryfikację swojej floty dostawczej w Europie. Firma posiada obecnie ok. 3 tys. bezemisyjnych samochodów dostawczych poruszających się po europejskich drogach. Jak twierdzi, bezemisyjne auta dostarczyły w zeszłym roku 100 mln paczek.

Inwestycja ma pozwolić firmie na zwiększenie do 2025 roku liczby e-aut w całej Europie do 10 tys. Samochody wykorzystywane są na lokalnych trasach, dostarczając paczki do poszczególnych domów.

Amazon nie sprecyzował, jakie marki pojazdów kupi, ale obecnie ma zamówienie na 100 tys. aut marki Rivian. Złożył również zamówienia na pojazdy Lion Electric koncernu Mercedes-Benz, a także na auta marki Volvo.

Firma posiada również tzw. „huby mikromobilności” w 20 europejskich miastach, które umożliwiają dostawę rowerem i pieszo. Planuje podwoić sieć tych hubów.

Amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się handlem elektronicznym będzie również kupowało większe ciężarówki elektryczne na dłuższe trasy. Będą to takie pojazdy jak Tesla Semi, Freightliner eCascadia i Volvo VNR electric, przeznaczone do przewożenia dużych ilości towarów z portów do centrów dystrybucji.

Docelowo inwestycja obejmie również instalację tysięcy ładowarek w zakładach Amazona na całym Starym Kontynencie.

