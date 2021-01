Ambitne plany w Gliwicach. Efektwyność wzrośnie aż o 50 proc.?

W budowanej w Gliwicach fabryce samochodów dostawczych koncernu Stellantis rusza montaż instalacji i maszyn. W niektórych wydziałach skok technologiczny w porównaniu z sąsiednią fabryką aut osobowych będzie ogromny. - Liczymy na 50-procentowy wzrost efektywności – mówi Andrzej Korpak, prezes Opel Manufacturing Poland.

Mniej chodzenie wokół auta

Będzie efektywniej

Montaż samochodów użytkowych jest bardziej skomplikowany niż w przypadku aut osobowych, montowane panele są znacznie większe. Widać to choćby po wielkości platform, na których montowane samochody są przesuwane między stanowiskami. - W zakładzie aut osobowych platforma Astry ma powierzchnię 15 kmw, a dla aut dostawczych to już 45 mkw – powierzchnia małego mieszkania – mówi Andrzej Korpak.Kiedyś jeden pracownik mógł robić 3 operacje bez ruszania się ze swojego miejsca, a teraz musi często przejść wokół auta, bo odległości są znacznie większe. – Jedną z podstawowych strat jest strata czasu na chodzenie operatora podczas prowadzonych prac. Zwykle dąży się do tego, aby operator wykonał czynności w ramach swojej pozycji. Trzeba wprowadzić różne unowocześnienia. Żeby pomóc tą stratę zbilansować – mówi Andrzej Korpak.Czytaj także: Motoryzacyjny Top 10 roku 2021. Wybór subiektywny Wysokość samochodu przekracza 2 m, a trzeba także montować wiele elementów w jego wnętrzu. To duży problem z punktu widzenia ergonomii. W pewnym stopniu wymusza techniczne wsparcie pracownika, stosowanie np. manipulatorów.Wszystkie systemy wspomagające już są budowane z wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0, z obsługą za pomocą smartfonów czy tabletów. W fabryce pojawią się samojezdne wózki AGV, w najnowszej, bardziej zrobotyzowanej wersji, które nie tylko same jadą, ale także np. mogą się załadować. Kiedyś wykorzystywano je w zasadzie tylko przy transporcie lekkich ładunków, do 100 kg, a obecnie przewożą nawet transporty dużych paneli karoseryjnych.- Dzięki nowoczesnym systemom i automatyzacji potrzebna na wykonanie jednego samochodu liczba godzin na każdego pracownika w przypadku aut dostawczych będzie nieco mniejsza niż dla Astry, choć pojazdy te są większe i bardziej skomplikowane, co powoduje, że niektóre czynności, np. lakierowanie trwają dłużej. Liczymy na 50-procentowy wzrost efektywności w porównaniu do produkcji aut osobowych – mówi Andrzej Korpak.