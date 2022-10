Amerykanie chcą zwiększyć produkcję baterii do elektryków

Administracja Bidena poinformowała w środę 19 października, że przyznaje 2,8 miliarda dolarów dotacji na zwiększenie amerykańskiej produkcji baterii do pojazdów elektrycznych i minerałów wykorzystywanych do ich budowy, co jest częścią próby odstawienia kraju od dostaw z Chin.

Dotacje zostaną przeznaczone na projekty w co najmniej 12 stanach i są krokiem, który ma pomóc w zmniejszeniu zależności od Chin w procesie transformacji energetycznej

Albemarle Corp jest jedną z 20 firm produkcyjnych i przetwórczych otrzymujących dotacje Departamentu Energii USA na wydobycie litu, grafitu i niklu w kraju, budowę pierwszego zakładu przetwarzania litu na dużą skalę w USA, budowę obiektów do budowy katod i innych części baterii oraz poszerzenie recyklingu baterii.

Jak wskazuje Mining.com, dotacje, które zostaną przeznaczone na projekty w co najmniej 12 stanach, są ostatnim krokiem administracji Bidena, który ma pomóc w zmniejszeniu zależności kraju od Chin w procesie transformacji energetycznej.

Przykłdowo Albemarle ma otrzymać 149,7 miliona dolarów na budowę zakładu w Północnej Karolinie do obróbki skał zawierających lit z kopalni, którą próbuje ponownie otworzyć. Zakład ten zasilałby następnie osobną fabrykę gdzieś na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych, o której firma poinformowała w czerwcu, że będzie produkować tyle litu do akumulatorów EV, ile cała firma produkuje dzisiaj.

Piedmont Lithium Inc otrzyma 141,7 miliona dolarów na budowę własnego zakładu przetwarzania litu w Tennessee, gdzie firma będzie początkowo przetwarzać metal pozyskiwany z Quebecu i Ghany.

Z kolei Talon Metals Corp otrzyma 114,8 miliona dolarów na budowę zakładu przetwórczego w Północnej Dakocie w ramach zmiany strategii dla firmy, która ma umowę na dostawy niklu z Tesla Inc.

Inne dotacje obejmują między innymi 316,2 mln dolarów dla prywatnej firmy Ascend Elements na budowę fabryki części do akumulatorów.

Stany Zjednoczone i sojusznicy nie produkują wystarczającej ilości krytycznych minerałów i materiałów wykorzystywanych w akumulatorach EV

Do 2030 roku prezydent Joe Biden chce, aby 50 proc. wszystkich nowych pojazdów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych były modelami elektrycznymi lub hybrydowymi typu plug-in wraz z 500 000 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Stany Zjednoczone i sojusznicy nie produkują wystarczającej ilości krytycznych minerałów i materiałów wykorzystywanych w akumulatorach EV.

„Chiny kontrolują obecnie większość krytycznego łańcucha dostaw minerałów, a brak możliwości wydobycia, przetwarzania i recyklingu w USA może utrudnić rozwój i przyjęcie pojazdów elektrycznych, pozostawiając USA zależne od niewiarygodnych zagranicznych łańcuchów dostaw” - wskazał Biały Dom.