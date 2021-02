Amerykańscy giganci motoryzacyjni zwiększają nakłady na elektromobilność

Najważniejsze amerykańskie firmy motoryzacyjne zakończyły 2020 r. ze średnio lepszymi wynikami, niż spodziewane przez analityków. General Motors i Ford zapowiadają zwiększenie nakładów na samochody elektryczne w 2021 r., co oznacza zaostrzenie konkurencji dla Tesli.

W środę kapitalizacja rynkowa Tesli przekracza 815 mld USD - najwięcej na świecie w branży motoryzacyjnej.

To ponad sześciokrotność łącznej wyceny GM i Forda.

Obserwatorzy rynku przytaczani przez agencję Reutera zwracają jednak uwagę na zmieniające się nastroje wśród inwestorów niezadowolonych niekonkretnymi zapowiedziami Muska względem celów na 2021 r.

Tydzień przed producentem samochodów z Detroit własne wyniki zaprezentował konkurencyjny koncern z sąsiedniego Dearborn, Ford Motor. Spółka ta wykazała w ostatnim kwartale 2020 r. przychody na poziomie 33,2 mld USD względem spodziewanych 33,89 mld USD oraz skorygowany zysk na akcję w wysokości 34 centów w porównaniu do przewidywanej straty rzędu 7 centów/akcję.

Jeszcze pod koniec stycznia raport kwartalny za koniec 2020 r. udostępnił natomiast koncern motoryzacyjny Elona Muska. Producent samochodów elektrycznych z Doliny Krzemowej zakończył IV kwartał ub.r. z przychodami na poziomie 10,74 mld USD wobec przewidywań analityków na poziomie 10,4 mld USD, ale z rozczarowującym zyskiem na akcję rzędu 80 centów względem spodziewanych 1,03 USD.

Kierownictwa zarówno GM, jak i wcześniej Forda zapowiedziały na początku lutego 2021 r. znaczne zwiększenie własnych nakładów na auta elektryczne i autonomiczne.

Cytowana w środę przez serwis CNBC szefowa GM Mary Barra zadeklarowała, że spośród 9-10 mld USD inwestycji planowanych na br., firma zamierza przeznaczyć 7 mld USD na rozwój i przyśpieszenie prac nad pojazdami w pełni elektrycznych (EV) i autonomicznych (AV), w których upatruje "ogromnego potencjału wzrostu". Jeszcze w ubiegłym roku koncern z Detroit zapowiedział, że przeznaczy na rozwój EV/AV do 27 mld USD między 2020 a 2025 r.

W samochody elektryczne i autonomiczne więcej chce inwestować także producent z Dearborn. Zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią Ford do 2025 r. przeznaczy na EV łącznie 22 mld USD, tj. ok. dwukrotnie więcej niż planowano wcześniej w strategii do 2022 r. Firma przeznacza także 7 mld USD na rozwój AV, z czego 5 mld USD w perspektywie 2021-2025 r.

Swoich wyników i planów rocznych nie ujawnił jeszcze nowo powstały amerykańsko-europejski koncern Stellantis, który powstał na początku br. w wyniku fuzji włosko-amerykańskiego Fiata Chryslera (FCA) i francuskiej Groupe PSA. Ich wyniki mają zostać podane na konferencji Stellantis zapowiadanej na 3 marca.

Bezpośrednio po środowym otwarciu NYSE notowania GM spadły o ponad 4 proc. względem wtorkowego zamknięcia. Mniejszymi spadkami sesję rozpoczęły także Ford (ok. 1,6 proc.), Stellantis (ok. 0,5 proc.) oraz notowana na parkiecie Nasdaq Tesla (1,9 proc.)