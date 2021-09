Amerykański elektryk z europejskiej fabryki, z polskimi elementami

Chorzowski Izoblok podpisał umowę na dostawy elementów z polipropylenu do samochodów elektrycznych amerykańskiej firmy Canoo Technologies. To nowa marka, która ma wejść na rynek w ostatnim kwartale przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z Holandii, bo fabryka w USA dopiero zacznie się budować.

Samochody maksymalnie praktyczne

Modułowość i łatwa zmiana poszczególnych elementów, kojarząca się z budową smartfonów czy komputerów to kolejna cecha samochodów Canoo. Firma zapowiada, że umożliwi to łatwe adaptowanie i modernizację samochodów tak, by służyły równie dobrze pierwszemu, jak i kolejnym właścicielom, zawsze oferując najnowocześniejsze dostępne rozwiązania techniczne.Bardzo ciekawe rozwiązania techniczne pokazują przygotowane przez firmę prototypy, przedstawiające możliwości zaadaptowania wszystkich wersji nadwoziowych do specyficznych potrzeb nabywców. Trudno powiedzieć co z tego będzie dostępne w standardzie, a co będzie dodatkowo płatną opcją. Dokładne specyfikacje i cenniki pojawią się bliżej terminu wejścia aut na rynek. Na razie Canoo deklaruje, że ceny, zależnie od wersji będą się wahały między 34 750 a 49 950 dolarów.Czytaj także: ID.Life. Volkswagen zapowiada najmniejszego i najtańszego elektryka Architektura platformy i wykorzystanie technologii drive-by-wire pozwalają zabudować na niej wiele rodzajów nadwozia. Jako pierwszy ma wejść na rynek osobowy van zwany na razie Lifestyle Vehicle, po nim mają wejść na rynek jeszcze dostawcze MPDV, no i oczywiście najbardziej amerykański z amerykańskich - pick-up. Na wszystkie samochody zebrano już ponad 9500 niewiążących zamówień.