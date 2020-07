Amerykański urząd bada wycieki paliwa w Chevroletach

Amerykański urządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego NHTSA bada zgłoszenia od kilkuset właścicieli starszych samochodów marki Chevrolet Cobalt i vanów Chevrolet HHR. W pojazdach produkowanych przez General Motors ma dochodzić do wycieków paliwa.

Zgodnie z udostępnionymi we wtorek dokumentami podlegająca rządowi USA agencja NHTSA otrzymała 208 skarg dotyczących wycieków benzyny z samochodów. W 39 przypadkach właściciele pojazdów zgłaszali skapywanie paliwa z nieszczelnych przewodów paliwowych i formowanie się kałuż benzyny. Według wstępnych ustaleń urzędu do rozszczelnienia metalowych przewodów paliwowych dochodzi z powodu korozji. Do wycieków dochodzi w pobliżu rury wydechowej i tłumika.

Śledztwo obejmujące ponad 614 tys. Chevroletów Cobalt z lat 2008-2010 oraz vanów HHR z lat 2008-2009 ma ustalić, jak często występuje wskazana usterka i jak duże zagrożenie stanowi dla użytkowników pojazdów. Agencja nie otrzymała dotychczas zgłoszeń pożarów ani wypadków związanych z tą awarią.

Zależnie od wyników dochodzenia NHTSA może zarządzić wycofanie wadliwych pojazdów.

General Motors, właściciel marki Chevrolet, w cytowanym przez Associated Press oświadczeniu zapewnił we wtorek o współpracy z urzędem. Producent samochodów zaznaczył, że właściciele pojazdów, którzy zauważą wyciek paliwa lub poczują zapach benzyny powinni skontaktować się z dealerem Chevroleta.