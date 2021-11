Amerykańskie samochody będą rozpoznawać pijanych kierowców

Nowe prawo w Stanach Zjednoczonych będzie wymagać od producentów samochodów, by zaopatrywali je w alkomaty i czytniki odcisków palców, które będą mogły stwierdzić, czy wsiadający do pojazdu kierowca jest trzeźwy - poinformowała w czwartek agencja AFP.

Nową ustawę w poniedziałek podpisał prezydent USA Joe Biden - poinformował francuski kanał France 24.



Według zwolenników nowego prawa, na których powołuje się France 24, nowe wymagania rocznie uratują tysiące ludzi na drogach.



- Płaczę dziś ze szczęścia - mówiła Alex Otte, krajowa przewodnicząca grupy nacisku przeciw pijanym kierowcom (MADD).



- To początek końca jazdy pod wpływem alkoholu - napisała Otte w oświadczeniu przekazanym po podpisaniu w poniedziałek ustawy.



Z drugiej strony, nowe rozwiązanie wzbudziło też głosy krytyki.



- To absolutnie niekonstytucyjne, by rząd przerzucał monitorowanie naszych zachowań na nasze własne samochody - krytykował Albert Fox Cahn, założyciel i przewodniczący społecznej organizacji monitorującej rozwój technologii.



Laura Perrota, prezydent grupy nacisku Stowarzyszenia Użytkowników Amerykańskich Autostrad, stwierdziła, że proponowana technologia jest dobrym pomysłem, ale jedynie tak długo, jak będzie działała.



- Ktoś wypłucze usta płynem do płukania i samochód nie odpali, a kto inny się upije, a system tego nie rozpozna. To może być problem - mówiła przedstawicielka grupy.



Okres wdrażania nowej regulacji może wydłużyć się do trzech lat - informowała francuska stacja.



W Stanach Zjednoczonych w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców ginie ponad 10 tys. osób rocznie - podało France 24.