ARP rozpoczęła produkcję polskiego autobusu elektrycznego

Firma ARP e-Vehicles uruchomiła wytwarzanie polskiego autobusu elektrycznego w fabryce w Solcu Kujawskim. - Początkowo produkcja będzie możliwa na poziomie kilkudziesięciu sztuk rocznie - oznajmił Michał Maćkowiak, wiceprezes ARP e-Vehicles. Pojazd zaliczył już wcześniej jazdy testowe w wybranych polskich miastach.











Pojazd mierzy 8,5 m, może pomieścić do 65 pasażerówi dysponuje 23 miejscami siedzącymi. Jest wyposażony w ładowarki USB umożliwiające doładowanie telefonu, elektroniczne tablice informacyjne, system monitoringu wizyjnego, łączność Wi-Fi oraz klimatyzację w kabinie kierowcy i części pasażerskiej.



Baterie do szybkiego ładowania LTO zapewniają już 90 proc. pojemności po 15 minutach ładowania.



Jak informuje ARP e-Vehicles, obecnie żaden producent krajowy i zagraniczny funkcjonujący na rynku polskim nie dysponuje pojazdem o podobnych parametrach.

Rośnie liczba autobusów elektrycznych w Polsce

Następnym krokiem była zmiana nazwy Rafako Ebus na ARP e-Vehicles.- Polska należy do liderów eksportu autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej. To bardzo perspektywiczny rynek nie tylko w wymiarze unijnym, ale i krajowym. W najbliższych latach coraz więcej samorządów będzie przechodzić na niskoemisyjny transport publiczny, a od 2025 możemy się spodziewać, że w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców nie będą sprzedawane autobusy spalinowe. W ARP dostrzegamy potencjał tego rynku - widzimy jednak nie tylko korzyści biznesowe, ale też pozytywy związane z ochroną środowiska i rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki - komentuje Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP.Celem ARP jest rozwój w ramach spółki celowej produktu autobusu elektrycznego. Plany obejmują również przygotowanie nowych prototypów dłuższych pojazdów oraz wejście na rynki polskie i zagraniczne. Są one zbieżne z trendami związanymi z ograniczeniem emisji spalin, elektromobilnością i sprzyjają rozwojowi innowacyjnych polskich produktów.Z wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) wynika, że pod koniec listopada 2020 r. park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 418 sztuk. Przez pierwsze jedenaście miesięcy 2020 roku flota elektrobusów powiększyła się o 189 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. oznacza to zmianę o 286 proc. proc.Liczba autobusów elektrycznych w Polsce powinna się szybko zwiększać. 4 stycznia 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór w programie „Zielony transport publiczny”, w ramach którego można otrzymać wsparcie na kupno lub leasing autobusów elektrycznych. Nabór potrwa do 15 grudnia 2021 r. Wielkość środków dostępnych w programie to aż 1,3 mld zł. Wsparcie w ramach tego programu będzie można wykorzystać także na zakup trolejbusów oraz autobusów napędzanych wodorem.