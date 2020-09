Audi i Climeworks będą składować CO2 pod ziemią

Firma Climeworks buduje na Islandii największą na świecie instalację do gromadzenia i przechowywania dwutlenku węgla. W podziemnych skałach gromadzonych będzie 4000 ton CO2 rocznie. Hagen Seifert, odpowiedzialny w Audi AG za koncepcje zrównoważonych produktów, mówi, że to istotny projekt z punktu widzenia osiągania przez Grupę celów klimatycznych.

Zmniejszyć ślad węglowy

Audi po raz kolejny kieruje się tutaj swoim kompleksowym podejściem i uczestniczy w projekcie promującym rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii ochrony klimatu.Audi już od roku 2013 wspiera rozwój technologii wychwytywania CO2 opracowywany przez Climeworks. Dwa lata temu obie firmy wybudowały w Hinwil w Szwajcarii zakład odfiltrowujący CO2 z powietrza. Następnie gaz ten jest przetwarzany na kwas węglowy i wykorzystywany do produkcji napojów gazowanych.Audi rozbudowuje to udane partnerstwo i przenosi je na wyższy poziom angażując się w projekt na Islandii. Ponieważ węgiel jest umieszczony pod ziemią, koncern z Ingolstadt pomaga zamknąć cykl poprzez stałe przechowywanie związanego CO2 w ziemi. Audi wspiera także ten szwajcarski start-up swoim technologicznym know-how, np. przy opracowywaniu nowych koncepcji wymienników ciepła.Do 2025 roku Grupa Volkswagen chce zmniejszyć ślad węglowy samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w całym łańcuchu wartości o 30 procent w stosunku do roku 2015. Stąd Audi wyznaczyło sobie ambitne zadania we wszystkich obszarach działalności firmy, których celem jest osiągnięcie neutralności w emisji netto CO2 w całym przedsiębiorstwie do roku 2050.