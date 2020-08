Audi nadal odczuwa skutki koronawirusa

W pierwszym półroczu 2020 roku dostawy, przychody i zysk operacyjny osiągały poziom niższy niż w zeszłym roku - podaje Audi w komunikacie.

Był zysk, jest strata

Przede wszystkim elektryfikacja i cyfryzacja

W pierwszej połowie roku przychód Grupy Audi spadł do poziomu 20 mld 476 mln euro w wyniku niższego wolumenu sprzedaży (w 2019 r. 28 mld 761 mln euro). Marka odnotowała dobre wyniki w zakresie przychodów ze sprzedaży w pełni elektrycznego modelu Audi e-tron. Do połowy roku klientom dostarczono 16 898 egzemplarzy Audi e-tron (w 2019 r. 9 444 egzemplarze). Dzięki temu Audi e-tron jest światowym liderem wśród niemieckich producentów pojazdów elektrycznych segmentu premium. W maju 2020 r marka z Ingolstadt stopniowo wprowadzała też na rynek model Audi e-tron Sportback.W kontekście trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią koronawirusa strata operacyjna wyniosła 750 mln euro (w 2019 r. zysk operacyjny 2 mld 300 mln euro), a operacyjna stopa zwrotu ze sprzedaży minus 3,7 proc. (w 2019 r. plus 8,0 proc.). Szeroko zakrojone działania podjęte w celu obniżenia kosztów tylko częściowo zrównoważyły spadek wyników. Negatywny wpływ na kształtowanie się wyników miała również ponowna wycena transakcji zabezpieczających. Po korekcie o pozycje specjalne związane ze sprawą emisji silników wysokoprężnych w wysokości 108 mln euro zysk operacyjny wyniósł minus 643 mln euro (2019: 2 mld 300 mln). Skorygowana operacyjna rentowność sprzedaży wyniosła -3,1 proc. (2019: 8 proc.). Pozytywny wpływ na zysk operacyjny miała przeprowadzona wewnątrz Grupy Volkswagen sprzedaż spółki Autonomous Intelligent Driving GmbH.W okresie sprawozdawczym zysk Grupy Audi przed opodatkowaniem wyniósł 86 mln euro (w 2019 r.2 mld 580 mln euro). Obejmuje to dochód finansowy w wysokości 836 mln euro (w 2019 r. 280 mln euro). Głównym powodem wzrostu są wyższe dochody w wyniku sprzedaży wewnątrzgrupowej spółki Audi Electronics Venture GmbH.Pomimo trudnej sytuacji rynkowej przepływy pieniężne netto i płynność netto Grupy Audi utrzymały się na wysokim poziomie. Przepływy pieniężne netto wyniosły 1 mld 953 mln euro, szczególnie na tle sprzedaży (w 2019 r. 2 mld 253 mln euro). Płynność netto utrzymuje się na wysokim poziomie 19 mld 875 mln euro (na koniec grudnia 2019 r. 21 mld 754 mln euro).W związku z pandemią koronawirusa spółka Audi powołała grupę zadaniową ds. płynności, która ma systematycznie ograniczać wypływy środków pieniężnych i zapewniać Audi długofalową zdolność do działania. Wszystkie koszty i inwestycje niezwiązane z produktem podlegają systematycznej kontroli. Dzięki wzmocnionej dyscyplinie inwestycyjnej Grupa Audi osiągnęła stosunek nakładów inwestycyjnych do przychodów na poziomie 2,4 proc. (w 2019 r. 3 proc.).- Pomimo początkowych pozytywnych sygnałów z rynków rok 2020 pozostaje niezwykle trudny. Przechodzimy przez kryzys związany z pandemią w sposób wysoce skoncentrowany i z niezbędną elastycznością. W ostatnich tygodniach dokładnie przeanalizowaliśmy nasze wydatki krótkoterminowe, uważnie przyglądamy się projektom długofalowym i konsekwentnie je wdrażamy - mówi Arno Antlitz.- Nasze decyzje strategiczne nakreślają plan działań na najbliższe lata. Jego sercem jest elektryfikacja i cyfryzacja naszego asortymentu modeli. Jednym z przykładów jest inkubator projektów Artemis. Ta nowa jednostka przyspieszy opracowywanie dodatkowych modeli elektrycznych - dodaje Antlitz. Ponadto Markus Duesmann, prezes Audi, w ramach swojej odpowiedzialności za badania i rozwój przejmie w zarządzie Grupy Volkswagen odpowiedzialność za oprogramowanie, a tym samym będzie zarządzał nową jednostką Car.Software działającą w ramach Grupy Volkswagen.Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa firma zakłada, że popyt na światowych rynkach samochodów będzie w całym roku 2020 znacznie niższy. W związku z tym Grupa Audi spodziewa się że dostawy i przychody marki Audi będą znacznie niższe niż w 2019 r. Oczekuje się, że wynik operacyjny będzie znacząco gorszy niż w zeszłym roku, chociaż wyraźnie dodatni. Przepływy pieniężne netto prawdopodobnie będą niższe niż w zeszłym roku.