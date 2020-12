Audi sięga po cyfrowego bliźniaka

Wirtualna rzeczywistość, uczenie się maszyn i trójwymiarowe skanowanie budynków – to wszystko czego potrzebowało Audi do stworzenia całości procesu produkcyjnego nowego e-tron. Nie wykorzystano żadnych fizycznych prototypów. Najpierw powstał cyfrowy bliźniak procesu produkcji, a potem dopiero ona sama.

Cyfrowy bliźniak pozwolił wszystkie elementy procesu testować w wirtualnej rzeczywistości

Wirtualnej rzeczywistości nie potrzeba kosztownych prototypów

Wirtualna rzeczywistość pozwala szkolić w tym samym czasie pracowników z różnych części świata

W dobie koronawirusa VR pokazała kolejny atut - bezpieczeństwo

Audi wprowadzi w ten system planowania także inne marki Volkswagena

Dzięki stworzeniu wirtualnej fabryki zespół 3P, czyli Planowania Procesów Produkcyjnych mógł pracować nad całą linią montażu nie wychodząc z jednej hali, która w zależności od załadowanej do systemu wirtualnej stawała się kolejnym elementem linii montażowej. Wszystkie procesy montażowe: procedury i poszczególne czynności wykonywane przez pracowników, zostały przetestowane i zoptymalizowane w przestrzeniach wirtualnych, które w najdrobniejszych szczegółach odwzorowują ich rzeczywiste odpowiedniki.W konwencjonalnym procesie planowania produkcji każdego nowego modelu Audi wykorzystywane są różne prototypy. We wczesnej fazie planowania wytwarzane są prototypy pojazdów, które są raczej jednorazowymi modelami i w których wiele części wykonanych jest ręcznie. To czasochłonne i kosztowne.Pracownicy planowania montażu wykorzystują te prototypy do definiowania i optymalizacji późniejszych procesów produkcyjnych. A pytań, na jakie trzeba odpowiedzieć tworząc proces produkcyjny są dziesiątki. Jakie są zadania pracownika? Gdzie musi znajdować się dana część, aby pracownik miał do niej optymalny dostęp? Czy pracownik może samodzielnie trzymać i instalować część? Jak musi się przy tym poruszać? Czy inne części stoją na przeszkodzie? Jakich narzędzi potrzebuje?W przypadku planowania produkcji modelu Audi e-tron GT poszukiwanie odpowiedzi na tego typu pytania zostało w całości przeniesione do świata wirtualnego. Każdy krok i każde działanie były testowane w przestrzeni cyfrowej, przy użyciu wirtualnej rzeczywistości, by podczas późniejszej produkcji pojazdu wszystkie procesy były perfekcyjnie zsynchronizowane i aby cykle linii produkcyjnej były płynnie koordynowane.Wszystkie procedury montażowe, podobnie jak aspekty dotyczące ergonomii, dokładnego rozmieszczenia maszyn, półek i części wzdłuż linii montażowej, są określane i testowane w czasie rzeczywistym. Przygotowywano kompleksowy, wirtualny, cyfrowy model procesu montażu, w którym uwzględniono dane pojazdu, dostawy materiałów, urządzenia, narzędzia i przebieg następujących po sobie działań i czynności. Model cyfrowy będzie później także podstawą do dalszych innowacji procesu, a także szkolenia pracowników w oparciu o aplikację VR.- Koledzy z całego świata mogą się teraz spotykać w przestrzeni wirtualnej i znaleźć się w środku zakładu produkcyjnego jutra. Mogą spoglądać „przez ramię” cyfrowym pracownikom wykonującym zaplanowane procedury. Mogą również w tej aplikacji doświadczyć i zoptymalizować procesy dla dowolnych wariantów produkcyjnych - mówi Andrés Kohler, odpowiedzialny w Audi za wirtualne planowanie montażu.Nowe możliwości są obecnie wykorzystywane w coraz większej liczbie projektów i w wielu miejscach. Na przykład w zakładzie Audi w San José Chiapa w Meksyku odbyły się już warsztaty 3P, w których uczestniczyli również członkowie zespołu projektowego z Ingolstadt. Wcielając się w cyfrowe awatary, a więc całkowicie wirtualnie, eksperci omówili i zaplanowali produkcję Audi Q5 oraz nowego Q5 Sportback.Kolejnym plusem jest to, że nauka czy wspólna praca nad poprawianiem systemów może się odbywać całkowicie zdalnie – do wirtualnej fabryki można wejść z kanapy w swoim salonie. - Nasz cyfrowy system planowania zapewnia ogromne korzyści zwłaszcza teraz, w dobie koronawirusa – podkreśla Andre Bongartz, planning manager odpowiedzialny za przygotowanie wirtualnej kopii zakładu. Kiedy jednak poradzimy sobie z pandemią wirtualne fabryki pozwolą na bardziej zrównoważony rozwój i poprawę ochrony środowiska, nie mówiąc już o kosztach – wielu podróży służbowych można będzie dzięki temu uniknąć.Wirtualne planowanie nie ogranicza się tylko do procesów i procedur pracy. Za pomocą tej technologii można również planować transport i magazynowanie wrażliwych części w specjalnych pojemnikach. Pojemniki te zostały zaprojektowane dla przechowywania i transportowania pojedynczych, szczególnie wrażliwych części Audi e-tron GT, takich jak moduły elektryczne lub części wewnętrzne.W projektowaniu również użyto aplikacji wirtualnej rzeczywistości zamiast wielu fizycznych prototypów z żelaza i stali. Ponieważ istnieją zestawy cyfrowych danych dla wszystkich części, można je wczytać bezpośrednio do aplikacji VR i w razie potrzeby odpowiednio skalować. Podobnie jak na warsztatach 3P, tu również wielu pracowników z różnych miejsc spotyka się w wirtualnej przestrzeni, ćwicząc najbardziej optymalne i dopasowane do potrzeb warianty transportu i przechowywania takich pojemników z częściami. Pracownicy lub robot muszą być w stanie łatwo chwycić część i zdjąć ją z pojazdu transportowego. Po zakończeniu wirtualnego ćwiczenia, dane projektowe procesu są eksportowane do większego systemu, a na ich podstawie produkuje się pojazd transportowy.W proces zaangażowani są również pracownicy działu logistyki, planowania montażu, bezpieczeństwa pracy, zapewnienia jakości, planowania przepływu materiałów oraz dostawcy. Logistyka już przed rokiem zaczęła wykorzystywać wirtualną rzeczywistość do planowania systemu. Wówczas jednak cyfrowe półki i kontenery przy pomocy wirtualnych okularów rozmieszczano w rzeczywistej przestrzeni. Dziś już wszystko można robić zdalnie.Rzeczywistość mieszana, w której będą wykorzystywane elementy rzeczywistej przestrzeni czy prototypy drukowane w 3D to kolejny obszar możliwej działalności. Umożliwia to fizyczne testowanie poszczególnych elementów w przestrzeni wirtualnej, np. ocenę haptyczności i masy części. Jest to kluczowy krok łączący zalety obu światów.Audi jest w Grupie Volkswagen liderem prac nad rozwojem kompleksowych rozwiązań VR i modeli cyfrowych - e-tron GT jest pierwszym modelem tej marki, którego procedury produkcyjne i związane z nimi procesy logistyczne zostały przetestowane wyłącznie wirtualnie, bez żadnych fizycznych prototypów. Ten model działanie jest obecnie wdrażany we wszystkich markach Grupy.