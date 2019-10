Audi szykuje się do elektromobilności

Do roku 2025 Audi ma zamiar wprowadzić na rynek ponad 30 zelektryfikowanych modeli samochodów, co stanowić będzie ok. 40 procent udziału w globalnej sprzedaży. Obszary zaopatrzenia i produkcji koncernu w coraz większym stopniu dostosowują się do potrzeb elektromobilności.

Koncern oferuje swoim klientom usługę Audi e-tron Charging Service. Zapewnia ona dostęp do około 80 procent wszystkich stacji ładowania samochodów elektrycznych w Europie, czyli ponad 110 000 publicznych punktów ładowania w 20 krajach Unii Europejskiej, obsługiwanych przez 220 dostawców. Niezależnie od tego, czy to stacje ładowania prądem stałym, czy prądem zmiennym, czy z mocą 11 kW czy 150 kW – do rozpoczęcia procesu ładowania potrzebna jest klientowi tylko jedna, jedyna karta. Rozliczanie za usługę odbywa się automatycznie za pośrednictwem konta użytkownika.Dzięki nowej funkcji Plug & Charge, która zostanie udostępniona wkrótce, Audi e-tron autoryzuje się samodzielnie i automatycznie - poprzez procesy kryptograficzne - na terminalu ładującym i również samodzielnie aktywuje urządzenie.By naładować swoje pojazdy w domu, klienci Audi mogą zaopatrywać swoje mieszkania i garaże w "Volkswagen Naturstrom" - prąd, który w 100 procentach wytwarzany jest z odnawialnych źródeł energii. Na życzenie, lokalny partner serwisowy Audi wyśle elektryka, który sprawdzi sieć elektryczną w garażu klienta i zainstaluje odpowiednie przyłącze do ładowania.Czytaj także: Audi modernizuje zakłady na Węgrzech i wprowadza nowe modele W roku 2017 Grupa Volkswagen, w tym marki Audi i Porsche oraz koncerny BMW, Daimler i Ford, założyły europejską sieć szybkiego ładowania prądem stałym Ionity. Do 2020 r., w 25 krajach ma być 400 stacji ładowania dużej mocy (HPC) zlokalizowanych w odległości nie większej niż 120 km od siebie. Oprócz swego zaangażowania w grupie Ionity, Audi prowadzi również wstępne testy partnerstwa z grupami energetycznymi i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, by móc oferować klientom dostawy tzw. zielonej energii, a co za tym idzie niezawodną i kompleksową mobilność.Ważnym elementem ekosystemu mobilności elektrycznej Audi jest takie zarządzanie opłatami, by móc wspierać lokalną sieć energetyczną, a nie ją przeciążać. Wraz z dostawcami energii i dostawcami usług energetycznych, Audi bada potencjał inteligentnych sieci domowych i "inteligentnych sieci", które przekształcą modele e-tron w pełnoprawnych uczestników procesu transformacji energetycznej. Wstępne testy przyniosły już obiecujące wyniki, w tym w odniesieniu do kalkulacji kosztów klienta.Łańcuch dostaw odgrywa kluczową rolę na mapie drogowej Audi dotyczącej zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do samochodów elektrycznych. W związku z tym firma intensyfikuje wysiłki zmierzające do nawiązania dialogu z partnerami w celu znacznego zmniejszenia emisji CO2 w całym łańcuchu wartości. Pod koniec roku 2018, Audi uruchomiło w dziale Zamówień i Zakupów odpowiedni program szkoleniowy i od tego czasu przeprowadziło ponad 30 warsztatów z dostawcami na tematy związane z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Pierwsze wyniki pokazują, że partnerzy są w stanie zredukować emisję CO2, w szczególności poprzez zamykanie cyklów materiałowych, wykorzystywanie zielonej energii elektrycznej oraz używanie większych ilości materiałów pochodzących z recyklingu. Na początek najwięcej uwagi przykłada się do części, które wymagają szczególnie energochłonnej produkcji. Należą do nich na przykład akumulatory wysokiego napięcia i komponenty aluminiowe.Audi już teraz wymaga od swoich dostawców ogniw akumulatorowych stosowania zielonej energii elektrycznej w produkcji i uwzględniło nawet to wymaganie w swoich specyfikacjach zamówień.Audi redukuje emisję CO2 w procesie używania aluminium, wykorzystując ponownie ten materiał w myśl założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Firma już w roku 2017 wprowadziła "Aluminium Closed Loop" – zamknięty obieg wykorzystania aluminium - w fabryce Neckarsulm. Ścinki blachy aluminiowej pozostające w tłoczni są odsyłane bezpośrednio do dostawcy, który poddaje je recyklingowi. Następnie Audi ponownie wykorzystuje te przetworzone blachy aluminiowe w procesie produkcyjnym. W ten sposób cztery pierścienie w roku 2018 zaoszczędziły około 90 tysięcy ton metrycznych CO2 - o 30 procent więcej niż w rok wcześniej. Począwszy od roku 2020, Audi będzie stopniowo wprowadzać zamknięty obieg wykorzystania aluminium w innych zakładach.Audi uważa, że neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla produkcja samochodów elektrycznych jest ważnym elementem zrównoważonej mobilności. Fabryka w Brukseli jest w tej kwestii pionierem. Jest ona neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla od samego początku produkcji w niej modelu Audi e-tron. Osiągnięto to dzięki przejściu na ekologiczną energię elektryczną, co nastąpiło już w 2012 r. oraz dzięki zainstalowaniu największego w regionie systemu fotowoltaicznego. Dzięki certyfikatom biogazowym fabryka Audi w Brukseli spełnia też wymagania w zakresie ekologicznego ogrzewania. Łącznie, dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, zakład oszczędza do 40 tysięcy ton metrycznych emisji CO2 rocznie. Pakiet środków uzupełniają projekty kompensacyjne dotyczące innych emisji, których jeszcze nie da się uniknąć. Koncern realizuje teraz tę strategię w sposób kompleksowy: Do 2025 roku wszystkie zakłady Audi mają być całkowicie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.Audi i Volkswagen są w trakcie opracowywania koncepcji ponownego użycia zużytych akumulatorów wysokiego napięcia. Jeśli w ciągu kilku lat akumulator stracił znaczący procent swojej pojemności ładowania, może być mimo to nadal używany do zastosowań stacjonarnych. Spośród wielu dostępnych możliwości, Audi testuje obecnie dwie, w ramach projektów pilotażowych: zastosowanie w wózkach widłowych i ciągnikach w głównej fabryce koncernu w Ingolstadt oraz zastosowanie akumulatorów jako stacjonarnego magazynu energii na kampusie w Berlinie.Pierwszy etap strategicznej współpracy badawczej Audi i belgijskiego specjalisty ds. recyklingu i technologii materiałowej firmy Umicore, zakończył się opracowaniem koncepcji zamkniętego obiegu elementów akumulatorów wysokiego napięcia. Celem jest tu odzyskanie cennych materiałów, takich jak kobalt i nikiel oraz dalsze ich wykorzystanie w nowych akumulatorach wysokiego napięcia.Wraz z rozpoczęciem produkcji Audi e-tron w brukselskiej fabryce koncern wszedł w erę elektryfikacji. Tamtejszy tradycyjny zakład produkcyjny został gruntownie zmodernizowany i obecnie jest jedną z najnowocześniejszych fabryk modeli elektrycznych w Europie. Napędy elektryczne są dostarczane przez zakład produkcji silników Audi w Győr, a w Brukseli uruchomiono własna wytwórnię akumulatorów. Wiele doświadczeń z produkcji e-trona w Brukseli jest obecnie włączanych do nowych projektów BEV i do procesu uruchamiania kolejnych fabryk pojazdów elektrycznych Audi.Przygotowania do rozpoczęcia produkcji modelu Audi e-tron GT, który pod koniec 2020 roku zjedzie z linii montażowej w Böllinger Höfe koło Neckarsulm, są już w toku. Podczas gdy Audi R8 – produkowany obecnie w tym miejscu mocny samochód sportowy z silnikiem spalinowym, jest nadal wytwarzane głównie ręcznie, elektryczne Gran Turismo ma być produkowane tu z wyższym stopniem automatyzacji, zwłaszcza jeśli chodzi o budowanie nadwozia. Oba modele wytwarzane będą na tej samej linii produkcyjnej, której częstotliwość jest obecnie zwiększana o 20 cykli - do 36. Linia zostanie również uzupełniona o przenośnik podzespołów biegnący ponad głowami pracowników. Poszczególne elementy elektryczne pojazdu, takie jak system akumulatorów, napęd lub zarządzanie temperaturą, są przygotowywane w specjalnych, wstępnie zmontowanych zestawach i instalowane na linii montażowej jako gotowy moduł.Audi dokonuje również szeroko zakrojonych inwestycji w mobilność elektryczną w obszarze zasobów ludzkich. Firma zatrudnia kolejnych ekspertów, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę wewnętrzną i przygotowując pracowników Audi do wyzwań produkcji przyszłości. Budżet na dalszą edukację został zwiększony o nieco ponad jedną trzecią, z 60 mln euro do 80 mln euro rocznie.Wraz z Technische Hochschule Ingolstadt (Politechnika w Ingolstadt, THI) Audi zaprojektowało kurs szkoleniowy z zakresu mobilności elektrycznej dla konstruktorów układów napędowych. W audytorium THI inżynierowie Audi poszerzają swoją wiedzę w dziedzinie mobilności elektrycznej. Celem kursu jest wzmocnienie ich umiejętności strategicznych i technicznych. Specjaliści i szkoleniowcy koncernu z Ingolstadt współpracowali z profesorami THI, dostosowując proces nauczania do wymagań firmy. Nauczanie stacjonarne w THI i fazy samokształcenia, odbywają się na przemian przez okres trzech i pół miesiąca. Harmonogram zajęć dla konstruktorów układów napędowych Audi obejmuje takie moduły nauczania jak "silniki elektryczne i elektronika użytkowa" lub "koncepcje pojazdów zelektryfikowanych i magazynowanie energii". Pierwsi uczestnicy kursu ukończyli szkolenie na początku roku 2017.