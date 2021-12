Austriacy rzucają wyzwanie Wieltonowi na polskim rynku

Austriacki producent przyczep Schwarzmüller już w listopadzie zrealizował swój tegoroczny plan sprzedaży w Polsce. Na przyszły roku firma planuje dwucyfrowy udział w rynku. Zacznie więc deptać po piętach Wieltonowi, którego udział w polskim rynku wynosi obecnie 12 proc.

Liderzy zwiększają sprzedaż o około 150 proc.

Oczywiście trzeba mieć na uwadze specyfikę ubiegłego roku, która znacznie zaburzyła bazę porównawczą, ale ten wzrost oznacza także zwiększenie udziału w rynku do 25,66 proc. (to wzrost o około 6 punktów procentowych).Druga w tabeli marka Krone zyskała 155,4 proc., zwiększając udział w nowych rejestracjach do 20,48 proc. W sumie sprzedaż sięgnęła 5468 sztuk. Koegel na pozycji czwartej z liczbą 2277 sztuk zwiększył sprzedaż o 140,4 proc., także nieznacznie zwiększając swój udział w rynku. Dla Wieltonu i marki Schwarzmüller zwiększenie sprzedaży poniżej 100 proc. oznaczało nieznaczny spadek udziału w rynku. Wyniósł on odpowiednio 12,03 proc. i 3,69 proc.Czytaj także: Wielton bierze kurs na automatyzację i cyfryzację Wielton po trzech kwartałach roku deklarował jednak baklog na poziomie 6 693 sztuk, co stanowiło wzrost o 112 proc. rok do roku.Wielton zapowiada przy tym , że w kolejnych latach spodziewa się pozytywnego wpływu na swoją produkcję modernizacji przeprowadzonych w fabryce grupy w Wieluniu. Już w tym roku pozwoliły one na zwiększenie dziennej produkcji o połowę, w stosunku do roku 2019.