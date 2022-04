Auta są coraz droższe i coraz trudniej dostępne

Na europejskim rynku przez wyhamowanie produkcji brakuje nowych samochodów. Coraz trudniej kupić także te używane.

Jak podaje "Rzeczpospolita" powołując się na europejskie stowarzyszenie producentów pojazdów ACEA, w marcu sprzedaż nowych samochodów w UE zmalała rok do roku o przeszło jedną piątą.

"Przyczyną jest ograniczenie dostaw komponentów niezbędnych do produkcji - najpierw z powodu pandemii koronawirusa, a teraz przez wojnę w Ukrainie. W koncernach motoryzacyjnych rosną przez to koszty przekładające się na coraz to nowe podwyżki cen w salonach. W styczniu dla polskiego rynku zakładano wzrost cen o 10-20 proc." - czytamy.

Dziennik dodaje, że jednak spowodowany rosyjską agresją spadek wartości złotego, wzrost cen surowców oraz rosnąca inflacja wywindują je znacznie wyżej.

"Coraz dłuższe wyczekiwanie na nowe auto napędza też popyt i ceny na rynku wtórnym. W porównaniu z okresem sprzed pandemii używane samochody podrożały o 40-50 proc., a w przypadku popularnych modeli nawet więcej. Na tym się nie skończy, bo dostępność aut z drugiej ręki słabnie. Na rynek trafia mniej pojazdów z firm, a właściciele czekający na nowy egzemplarz wstrzymują się ze sprzedażą starego" - napisano w "Rz".