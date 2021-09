Auto nie chce gadać z komórką. Producenci smartfonów biorą sprawy we własne ręce

Wiemy już, dlaczego producenci komórek chcą robić samochody – bo smartfony z obecnymi autami się zbyt często nie dogadują. Tak przynajmniej uważają Chińczycy i Amerykanie, dla których brak łączności samochodowych systemów operacyjnych z komórkami i błędy urządzeń infotainment są największymi bolączkami w obecnych autach.

Motoryzacja i telekomy powinny poprawić współpracę

Amerykanie zauważają przy tym, że gorsze opinie zbierają producenci aut segmentu premium, a samochody produkowane masowo wypadają lepiej. To też może być wynikiem wyższego wyrafinowania technicznego samochodów luksusowych, których zaawansowane wyposażenie może sprawiać właścicielom więcej problemów. Szczególnie w pierwszym okresie użytkowania, kiedy muszą wszystkiego dopiero się uczyć.JD Power ocenia jakość samochodów na podstawie liczby problemów napotkanych przez właścicieli w czasie pierwszych 90 dni użytkowania. Ankietowani odpowiadają na 223 pytania podzielone na 9 obszarów tematycznych. W USA ankietowano w tym roku 110 827 nabywców nowych aut, a w Chinach 34 158.Czytaj także: Hybryda PHEV – pomyłka czy łącznik dwóch epok motoryzacji? Dave Sargent, wiceprezes JD Power zauważa, że choć za te problemy najczęściej obrywa się producentom aut, to jest to wspólny problem firm motoryzacyjnych i telekomunikacyjnych. – Właściciele nie dbają o to, kto ponosi winę – chcą tylko, żeby ich telefon i samochód dogadywały się ze sobą – mówi Dave Sargent. Może więc lepiej niech koncerny samochodowe i telekomunikacyjne zostaną przy tym co robią najlepiej i wspólnie zaczną rozwiązywać problemy, zamiast je tworzyć.