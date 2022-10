Auto Partner mocno zwiększył przychody. Pomogła inflacja

Z komunikatu spółki Auto Partner wynika, że we wrześniu skonsolidowane przychody wyniosły 259,1 miliona złotych, co oznacza wzrost o 24,33 procent. W ujęciu rocznym przekroczyły 2,09 mld złotych.

Dystrybutor części do aut i akcesoriów Auto Partner opublikował informację o miesięcznych przychodach na poziomie skonsolidowanym, które we wrześniu wyniosły 259,1 miliona złotych wobec 208,4 milionów złotych w analogicznym miesiącu roku minionego. W ujęciu narastającym od stycznia do końca września tego roku sprzedaż przekroczyła 2,09 miliarda złotych i była wyższa o 25,26 procent niż rok temu.

Nie jest tajemnicą, że częściowo na wzrost przychodów ma wpływ wysoki poziom inflacji niemal we wszystkich krajach, gdzie firma jest obecna. W pierwszym półroczu rentowność netto sięgnęła 7,63 procent.

- Zapotrzebowanie na części samochodowe będzie utrzymywać się, bo są to artykuły pierwszej potrzeby, a park samochodowy się starzeje. Jednak w związku z wysokimi cenami paliw widać, że ludzie przejeżdżają nieco mniejszą liczbę kilometrów- powiedział przy okazji prezentacji wyników półrocznych spółki wiceprezes Piotr Janta.

Spółka obecna jest ze swoją ofertą na 30 rynkach, a eksport stanowi już o nieco ponad połowę przychodów.

Obecnie w ramach przygotowywanej nowej strategii analizowane są możliwości poszerzenia oferty handlowej o akcesoria dla samochodów elektrycznych.

Auto Partner jest notowany na warszawskiej GPW od czerwca 2016 roku