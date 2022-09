Auto Partner po raz pierwszy zarobił więcej za granicą niż w Polsce

Grupa Auto Partner w pierwszym półroczu tego roku po raz kolejny pokazała dwucyfrową dynamikę wzrostów. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad jedną czwartą, zysk brutto o jedną trzecią, a zysk netto o jedną piątą.

Przychody grupy Auto Partner ze sprzedaży osiągnęły poziom 1,347 mld zł, co oznacza wzrost o 26,7 proc.

Wynik EBITDA (przychody minus koszty operacyjne bez odliczenia amortyzacji – przyp. red.) wyniósł 151,856 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc.

Zysk netto Grupy przy ponad 10-proc. wzroście wyniósł 102,759 mln zł.

Po sześciu miesiącach tego roku przychody grupy Auto Partner ze sprzedaży osiągnęły poziom 1,347 mld zł, co oznacza wzrost o 26,7 proc. rok do roku.

- Wpływ na to miały m.in. rozszerzanie asortymentu oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, a także wprowadzone przez nas podwyżki cen produktów w pierwszym i drugim kwartale, w odpowiedzi na rosnące koszty. Nasze wyniki wspierał również utrzymujący się duży popyt na części samochodowe, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. W kolejnych miesiącach roku nadal zamierzamy wykorzystywać dobrą koniunkturę w branży - tłumaczy Aleksander Górecki, prezes firmy.

Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o jedną trzecią (dokładniej o 33 proc.), sięgając 403,428 mln zł. Wynik EBITDA (przychody minus koszty operacyjne bez odliczenia amortyzacji) wyniósł 151,856 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. W takim samym stopniu zwiększył się wynik EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek), dochodząc do 136,538 - wzrost 16 proc.

Sprzedaż zagraniczna Auto Partnera po raz pierwszy jest większa od krajowej

Zysk netto firmy przy ponad 10-proc. wzroście wyniósł 102,759 mln zł. Grupa podkreśla, że w pierwszym półroczu 2021 otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach związane z pandemią COVID-19 w wysokości ok. 8,9 mln zł, co zwiększyło bazę porównawczą i tym samym wpłynęło na niższy przyrost zysku operacyjnego i zysku netto rok do roku.

Firma wskazuje, że wzrost sprzedaży poza granicami był bardziej dynamiczny niż w kraju – wzrosty te wyniosły odpowiednio 40,3 proc. i 15,4 proc. To pierwsze półrocze w historii firmy, w którym udział sprzedaży zagranicznej był wyższy niż krajowej. Wartość sprzedaży za granicą wyniosła 676,3 mln zł, a w kraju 670,2 mln zł. Według spółki sprzedaż zagraniczna nadal będzie się rozwijać.

- Cały czas kontynuujemy naszą ekspansję zagraniczną i zwiększamy sprzedaż na nowych rynkach. Nasz eksport wzrósł o ponad 40 proc. r/r., co oznacza, że po raz kolejny sprzedaż zagraniczna była nieznacznie wyższa niż sprzedaż krajowa. Choć sprzedaż eksportowa charakteryzuje się niższą marżą brutto, to warto podkreślić, że nadal utrzymujemy rentowność brutto ze sprzedaży na wysokim poziomie. Naszym celem jest dalsze zwiększanie udziału sprzedaży zagranicznej w przychodach - podkreśla Aleksander Górecki.

Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na ponad 30 rynkach.

Wojna na Ukrainie nie wpłynęła bezpośrednio na wyniki Auto Partnera

W samym II kwartale tego roku przychody ze sprzedaży grupy osiągnęły poziom 706,9 mln zł, co oznacza wzrost o 20,4 proc. rok do roku, a zysk netto wyniósł 52,4 mln zł ( co oznacza spadek o 5,7 proc.). Firma podkreśla jednak, że w ubiegłym roku czerwiec był niespodziewanie najlepszym miesiącem roku. Zwykle szczyt sprzedaży przypada na jesień. To także powoduje, że wyniki tego kwartału w obecnym roku mają niższą dynamikę.

Grupa utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA znajduje się na poziomie 1,1.

- Tak jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, dzięki naszym działaniom na przestrzeni ostatnich kwartałów, pandemia koronawirusa nie stanowi istotnego ryzyka dla naszego biznesu. Także obecna sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie nie wpływa w sposób bezpośredni na prowadzoną przez Grupę działalność. Auto Partner i spółki zależne posiadają znikomą ekspozycję na rynek ukraiński i obejmuje ona poniżej 0,5 proc. aktualnie generowanych obrotów miesięcznych - mówi Aleksander Górecki.

