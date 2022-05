Auto Partner wypracował duże wzrosty wyników finansowych

Przychody i zyski grupy Auto Partner - sprzedawcy i dystrybutora części samochodowych - wzrosły w I kwartale 2022 roku o jedną trzecią w ujęciu rocznym, a eksport zwiększył się o połowę. Firma nie widzi wpływu na swoje działania, ani pandemii koronawirusa, ani wojny w Ukrainie.

Przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner w pierwszych trzech miesiącach roku osiągnęły poziom 639,571 mln zł,

Wynik EBITDA po wzroście o 35,2 proc. sięgnął 73,988 mln zł.

Zysk netto wzrósł o 33,3 proc. i wyniósł ponad 50,344 mln zł.

- Przychody ze sprzedaży grupy Auto Partner w pierwszych trzech miesiącach roku osiągnęły poziom 639,571 mln zł, co oznacza wzrost o 34,5 proc. rok do roku. W eksporcie wypracowała wzrost o 49,8 proc. rok do roku, dzięki uzyskanym przychodom przekraczającym 320 mln zł. Po raz pierwszy w historii nasza sprzedaż zagraniczna była nieznacznie większa niż sprzedaż krajowa. Dynamika sprzedaży w Polsce także była wysoka i wyniosła 21,9 proc. – mówi Aleksander Górecki, prezes Auto Partnera.

Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 43,9 proc., do 320,604 mln zł. Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) po wzroście o 35,2 proc. sięgnął 73,988 mln zł. Zysk netto wzrósł o 33,3 proc. i wyniósł ponad 50,344 mln zł.

Wysoki popyt na części samochodowe

Aleksander Górecki uważa, że to wynik wykorzystania wciąż wysokiego popytu na części samochodowe.

- Analizując nasze wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. warto zwrócić uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze, rentowność marży brutto ze sprzedaży nadal utrzymuje pozytywny trend z poprzednich kwartałów. Co więcej, w I kwartale br. osiągnęła ona znacznie wyższy poziom w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku – wzrost do 29,6 proc. z 27,6 proc. - twierdzi.

Auto Partner sprzedaje części samochodowe łącznie na ponad 30 rynkach.

Grupa utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA kształtuje się na poziomie 1,1.

Koronawirus nie jest problemem

Prezes firmy deklaruje, że pandemia koronawirusa stanowi coraz mniejsze ryzyko dla działalności. W pierwszych trzech miesiącach roku nie zidentyfikowała ona istotnych utrudnień spowodowanych koronawirusem w prowadzeniu działalności gospodarczej ani bezpośredniego wpływu pandemii na wyniki finansowe. Sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie także, zdaniem Aleksandra Góreckiego nie wpływa na działalność grupy.

- Auto Partner i spółki zależne posiadają znikomą ekspozycję na rynek ukraiński i obejmuje ona poniżej 0,5 proc. aktualnie generowanych obrotów miesięcznych. Jednocześnie jako Grupa, jak i indywidualnie pracownicy Auto Partner, staramy się wspierać Obywateli Ukrainy, zarówno tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, jak i szukają bezpiecznego schronienia w Polsce – mówi Aleksander Górecki.

Grupa podjęła decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 r. - Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 19,6 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję - mówi Aleksander Górecki.