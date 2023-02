Auto Partner z mocnym wzrostem sprzedaży. Kurs akcji jest blisko szczytów

Notowany na warszawskiej giełdzie dystrybutor części samochodowych - Auto Partner - szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w styczniu 2023 roku na 265 mln zł.

Jak podała spółka, szacowane miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w styczniu 2023 roku wyniosły 265,6 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, w którym przychody wyniosły 198 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o 34,1 proc.

Dla porównania, przychody grupy w grudniu 2022 roku wyniosły 223,8 mln zł (więcej o 23 proc. rok do roku), a w listopadzie 2022 roku wyniosły 260 mln zł (więcej o 29 proc. rok do roku).

Dystrybutor części do aut szacuje również, że w ujęciu narastającym w 2022 roku przychody wyniosły 2,84 mld zł, co stanowi wzrost o 25,5 proc. w ujęciu rok do roku.

Niedawno Auto Partner poinformował, że planuje w 2025 roku otworzyć na terenie centrum magazynowego MLP Zgorzelec nowe centrum logistyczno-magazynowe.

Dobre wyniki sprzedażowe wraz z imponująca dynamiką wzrostu zaowocowały wzrostem wyceny spółki na giełdzie. Kapitalizacja Auto Partner wynosi obecnie 2,1 mld zł, kurs we wtorek rośnie do okolic 16,3 zł. Akcje wyceniane są blisko historycznych szczytów (17 zł), a od początku roku zyskały już ponad 20 procent.

Więcej informacji o spółce i branży w poniższych tekstach: