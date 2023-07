Auto Partner zwiększa przychody o prawie 1/3

Według szacunków grupa Auto Partner w I półroczu 2023 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,775 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku stanowi wzrost przychodów o 31,83 proc.

Zarząd spółki Auto Partner poinformował, że w wyniku agregacji danych za czerwiec 2023 roku szacowane miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Auto Partner za I połowę 2023 roku wyniosły 317, 31 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku oznacza wzrost sprzedaży grupy o 28,72 proc.

- Spółka szacuje, że w ujęciu narastającym za okres od stycznia do czerwca br. przychody Grupy Auto Partner wyniosą 1 775 077 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku stanowi ich wzrost o 31,83 proc. - czytamy w komunikacie Auto Partner.

Grupa Auto Partner to importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. Swoje usługi kieruje głównie do warsztatów samochodowych i sklepów motoryzacyjnych.

Firma w I kwartale 2033 roku osiągnęła 836,6 mln zł przychodów ze sprzedaży notując 43 mln zł zysku netto wobec 639,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 50,3 mln zł zysku netto w I kwartale 2022 roku.

Według informacji podanych na stronie internetowej Auto Partner najwięksi akcjonariusze firmy to Katarzyna Górecka (blisko 26proc. głosów na wlanym zgromadzeniu spółki) i Aleksander Górecki (blisko 22 proc. głosów), według staniu na 1 czerwca 2022 roku.