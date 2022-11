Auto Partner zwiększa sprzedaż o jedną czwartą

Zarząd Auto Partnera szacuje, że w październiku 2022 roku grupa kapitałowa zwiększyła przychody o jedną czwartą. Firma chce utrzymać taką dynamikę przez cały rok.

Według zarządu Auto Partnera, firmy specjalizującej się w sprzedaży i dystrybucji części samochodowych, szacowane miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej za październik 2022 roku wyniosły 254,667 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, w którym przychody wyniosły 203,537 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o 25,12 proc.

Spółka szacuje, że w ujęciu narastającym za okres od stycznia do października przychody Grupy Auto Partner wyniosą 2,352 mld zł, co stanowiłoby wzrost o 25,26 proc. rok do roku.

We wrześniu, podczas telekonferencji podsumowującej wyniki pierwszych 8 miesięcy roku Piotr Janta, wiceprezes spółki, deklarował, że Auto Partner będzie starał się utrzymać w całym roku wzrost na poziomie przekraczającym 20 proc. W pierwszych ośmiu miesiącach wzrost przychodów wyniósł 25,4 proc.