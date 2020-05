Autobus elektryczny Rafako coraz bliżej produkcji

Nasz autobus elektryczny testowaliśmy już w 5 lokalizacjach, mamy zaplanowane kolejne testy. Rozmawiamy już z samorządami o sprzedaży autobusu, jeszcze w 2020 r. ma ruszyć jego produkcja - mówi WNP.PL Michał Maćkowiak, pomysłodawca projektu Rafako Ebus.

Sondowanie rynku

Rafako Ebus prowadzi już rozmowy z potencjalnymi kupcami autobusu.- Firma Arriva użytkowała autobus przez 3 tygodnie w gminie Oborniki Wielkopolskie , gdzie zebrał bardzo pozytywne rekomendacje i opinie, liczymy, że Arriva przekaże je do swoich oddziałów na całym świecie. Prowadzimy także rozmowy z samorządami lokalnymi, poznajemy ich potrzeby i przyglądamy się przetargom, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku i przygotować się do wejścia na ten rynek – zaznacza Michał Maćkowiak.Konkurencja na rynku autobusów elektrycznych jest bardzo duża, tylko w Polsce jest kilku ich producentów.- Konkurencja jest bardzo mocna, ale startujemy z naszym produktem, czyli autobusem długości 8,5 metra, w tym segmencie rynku, gdzie wielkiej konkurencji akurat nie ma. W tej klasie jest tylko autobus Solaris o długości 8,9 metra, ale to nie jest najnowsza konstrukcja. Na rynek próbuje wejść jeden z producentów tureckich, ale Turcja nie należy do UE, więc nie będzie mu łatwo – przekonuje Michał Maćkowiak.W przyszłości Rafako Ebus chce wejść na rynek autobusów 12-metrowych.Ebus Rafako został zaprojektowany jako w zależności od wariantu: autobus miejski, podmiejski lub szkolny. Nie jest adaptacją modelu z silnikiem diesla, jak większość tego typu pojazdów na rynku.Autobus Rafako Ebus mierzy 8,5 m, może pomieścić do 65 pasażerów, dysponując 23 miejscami siedzącymi. Autobus wyposażony jest w ładowarki USB umożliwiające doładowanie telefonu, elektroniczne tablice informacyjne, system monitoringu wizyjnego i łączność Wi-Fi oraz klimatyzację w kabinie kierowcy i części pasażerskiej.Baterie do szybkiego ładowania LTO zapewniają już 90 proc. pojemności po 15 minutach.