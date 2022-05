Autobusy Mercedesa pojadą na ogniwach Toyoty

Toyota dostarczy Mercedesowi technologie wodorowego napędu dla autobusów. Zastosowanie wodoru da autobusom Mercedesa z napędem elektrycznym zasięg do 400 km.

Toyota Motor Europe (TME) nawiązała współpracę z Daimler Buses i dostarczy niemieckiemu producentowi moduł ogniw paliwowych TFCM2-F-60 do nowego autobusu miejskiego Mercedes-Benz eCitaro Range Extender.

TFCM2-F-60 to płaski moduł ogniw paliwowych drugiej generacji, który wytwarza moc 60 kW i można go łatwo zintegrować z dachem autobusu, umieszczając obok baterii i zbiorników wodoru. Moduł ogniw paliwowych Toyoty zwiększy zasięg elektrycznego autobusu w ruchu miejskim do około 400 km w przypadku krótszego modelu i do 350 km w przypadku autobusu przegubowego. Połączenie baterii i ogniw paliwowych wydłużających zasięg eliminuje potrzebę przerywania pracy autobusu w ciągu dnia na ładowanie baterii.

Inżynierowie TME włączą się w zaprojektowanie całego systemu napędowego autobusu eCitaro oraz będą uczestniczyć opracowaniu montażu modułu ogniw paliwowych na dachu pojazdu, aby zapewnić optymalną wydajność, moc i trwałość. Dzięki zintegrowanemu konwerterowi napięcia, moduł TFCM2-F-60 działa w zakresie napięć od 450 do 700 woltów i pracuje najbardziej wydajnie przy mocy około 30 kW.

Toyota promuje zastosowanie technologii wodorowych ogniw paliwowych nie tylko w samochodach osobowych, ale także w ciężarówkach, małych samochodach dostawczych, łodziach i autobusach. W tych działaniach Toyota nawiązuje współpracę z wieloma europejskimi producentami. Wprowadzenie technologii ogniw paliwowych do różnego rodzaju pojazdów oraz dalsza rozbudowa infrastruktury wodorowej pozwolą tworzyć wodorowe ekosystemy, w których bezemisyjny transport oparty na tej technologii będzie mógł się dalej rozwijać.