Autobusy z Polski podbijają świat. Tak się je produkuje

W robotyzację inwestujemy od lat. Autobusy nie są produkowane w dużych seriach. Automatyzujemy spawanie, gdzie wykonujemy moduły powtarzalne – mówi Dariusz Michalak, wiceprezes Solaris Bus & Coach.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Produkcja autobusów jest dosyć specyficzna. Ograniczona powtarzalność jest dużym wyzwaniem, a niekiedy bywa przeszkodą w automatyzacji i robotyzacji.

Pocovidowa normalność zaburzonych łańcuchów dostaw wymaga decyzji, w której zakupy i logistyka się przeplatają i opierają na codziennej komunikacji i aktualizowaniu danych.

Zamawiamy w niewielkich seriach. Nie działają więc duże automaty domawiające części. Pomagają nam otwartość, stały kontakt i wspólne poszukiwanie niestandardowych rozwiązań z naszymi partnerami – twierdzi Michalak.

Rozmowa jest jedną z cyklu wywiadów, na podstawie których powstanie raport dotyczący Produkcji 4.0 w naszym kraju. Premierowa prezentacja tego opracowania nastąpi podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 (4-5 października 2022 r.) w ramach Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX (4-6 października 2022 r.). Wątek nowoczesności będzie też mocno obecny w czasie Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.). Wszystkie te spotkania odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W jaki sposób pandemia i wywołane przez nią problemy wpłynęły na wasz poziom automatyzacji i robotyzacji?

– W naszym przypadku rozwój automatyzacji i robotyzacji to kierunek, który obraliśmy i w który inwestujemy już od wielu lat, sięgający znacznie wcześniej niż pandemia COVID. Część z tych inwestycji rzeczywiście zbiegła się z sytuacja pandemiczną, która jeszcze dobitniej pokazała potrzebę inwestowania w automatyzację.

Należy jednak pamiętać, że produkcja autobusów jest dosyć specyficzna, bo są one produkowane w ramach zamówień, obejmujących zwykle od 1 do 200 sztuk. Duże zamówienia na kilkadziesiąt czy kilkaset autobusów zdarzają się rzadko. Częściej jest to kilka czy kilkanaście sztuk. Oznacza to, że powtarzalność jest ograniczona, co jest dużym wyzwaniem, a w niektórych obszarach przeszkodą w automatyzacji i robotyzacji.

Na wielkość kontraktu nakłada się dodatkowo różnorodność produktowa. Produkujemy autobusy i trolejbusy w kilku długościach – od autobusów 9-metrowych, poprzez 10-, 12-, 15- i 18-metrowe do 24-metrowych i w różnych wariantach napędów: wysokoprężnym, hybrydowym, gazowym, elektrycznym (w tym trolejbusy) oraz wodorowym.

Złożoność gamy to kolejne ograniczenie możliwości automatyzacji i robotyzacji procesów, co nie oznacza, że nic w tym kierunku nie robimy. Są obszary produkcji, w których można automatyzować czy robotyzować proces i tak też robimy.

Przy krótkich seriach można automatyzować procesy powtarzalne

Aktywnie i realnie wprowadzamy automatyzację np. w obszarach spawania. Tam, gdzie wykonujemy moduły powtarzalne, wykorzystywane w wielu różnych wersjach pojazdów, tam staramy się automatyzować działania. Jednym z powodów jest wyższa wydajność stanowisk zrobotyzowanych. Z drugiej strony jakość i powtarzalność jest łatwiejsza do utrzymania w przypadku procesów zautomatyzowanych.

Trzeci aspekt może być związany z pandemią, a konkretnie z wywoływanymi przez nią nieobecnościami pracowników. Oczywiście roboty także wymagają operatorów, którzy muszą nadzorować i wspierać maszyny. Oznacza to jednak mimo wszystko niższe zatrudnienie i łatwiejsze zarządzenie w trudnej sytuacji.

Jak przebiega proces automatyzacji?

– Pierwsze zautomatyzowane i zrobotyzowane stanowiska wprowadziliśmy w niektórych obszarach produkcji już w 2010 roku. W ubiegłym roku uruchomiliśmy dwa kolejne. W tym roku budujemy duże zrobotyzowane stanowisko dla obszarów dużych gabarytów, na którym będzie spawana cała grupa podłogowa. W tym aspekcie sukcesywnie pogłębiamy poziom robotyzacji i automatyzacji. Zwłaszcza, że to stanowiska, na których bywają problemy z obsadą.

Spawacz to bardzo wymagający zawód i trudno pozyskać dobrze wykwalifikowanych kandydatów. Niewiele osób obecnie szkoli się w tym zawodzie, a część starszych, doświadczonych spawaczy wyjechała do pracy za granicę.

W planach mamy także zrobotyzowanie lakierni, co chcemy zrobić w niedługim czasie.

Czy i na ile w tych warunkach obsługa robotów może się odbywać zdalnie?

– Bezpośredni nadzór musi być na stanowisku. Procesy załadowcze nie są zautomatyzowane. Samo przygotowanie oprogramowania odbywa się zdalnie.

Jeżeli chodzi o zdalną obsługę i wymuszone zmiany procesów to pojawiają się pierwsze rozwiązania w zakresie zdalnej inspekcji czy serwisowania pojazdów.

Automatyzacja i robotyzacja zachodzą także na poziomie przygotowania procesów, w czynnościach, które kiedyś robione były „ręcznie” w excelu. Czy te procesy automatyzujecie, np. magazyny, logistyka?

– W naszych realiach wpływ automatyzacji w tym sektorze jest relatywnie niewielki, bo tak jak już wspominałem, nie mamy wielkoseryjnych zamówień podzespołów czy komponentów.

W przypadku ogólnego rozwoju produktu 30 proc. obecności w biurze umożliwia w miarę efektywne rozwijanie produktu. W przypadku prac adaptacyjnych (dostosowania budowanego pojazdu do potrzeb konkretnego klienta) konieczny poziom fizycznej obecności jest nieco wyższy, bo tutaj często zasada „idź, zobacz, dotknij” jest ważniejsza.

Nasza specyfika wynikająca z produkcji niewielkich serii powoduje również, że zamawiamy także w niewielkich seriach. Nie działają więc duże automaty domawiające części. Dzieje się to tylko w niektórych obszarach. Informacja zwrotna od naszych partnerów też jest w pewien sposób zautomatyzowana.

Dziś standard to wspólne z dostawcami poszukiwanie niestandardowych rozwiązań

Dla dużej grupy towarów bezpośrednia interakcja jednak jest konieczna i ten kontakt jest utrzymywany, a w czasie pandemii i wywołanych przez nią problemów produkcyjnych czy logistycznych w łańcuchach dostaw stał się wręcz znacznie ważniejszy niż przedtem.

Kiedyś mówiliśmy, jaki detal potrzebujemy, składaliśmy zamówienie i odbieraliśmy dostarczone przedmioty. Dziś otwartość, stały kontakt i wspólne poszukiwanie niestandardowych rozwiązań pomaga nam i naszym partnerom.

Co ma pan na myśli?

– Kiedy partner mówi np. „mam problem z określonym elementem od mojego poddostawcy i nie mogę znaleźć zamiennika”, to wówczas nasi pracownicy zaczynają szukać tego elementu. Możemy się tego podjąć, ponieważ znamy dystrybutorów, bo kiedyś mieliśmy z nimi kontakt lub mamy jakieś inne możliwości dotarcia. Pomagamy sobie wzajemnie. Pojawia się alert – mam problem, a potem wspólne poszukiwanie rozwiązania.

Działanie „zamówienie – dostawa” trzeba było zastąpić wspólnym rozwiązaniem problemów

Czasami mówimy: „nie ma możliwości pomocy, znalezienia np. konkretnego chipa, ale wiemy jak można go zastąpić”. Wymaga to po stronie dostawcy przekonstruowania podzespołu, ale dzięki temu będziemy mogli skończyć autobus. Wówczas druga strona zwykle podejmuje się przekonstruowania, wprowadzenia zamiennika, czasami zrobienia do niego nowego oprogramowania. Wcześniej takie interakcje były rzadkie. Dziś są częste.

Podobnie jest z logistyką – jeżeli pojawiają się problemy uruchamiamy także nasze zasoby. Przed pandemią wszystko odbywało się na zasadzie zamówienie - dostawa.

Przykładowo, mamy dostawcę systemów hybrydowych w Stanach Zjednoczonych i regularnie się kontaktujemy w sprawie dostaw. Wcześniej dostępna część towaru płynie, komponent, który jest później dostępny, leci samolotem. Dyskutujemy, kto w danej sytuacji bierze na siebie koszty.

To jest ta nowa normalność – dyskusje i rozmowy, decyzje, w której zakupy i logistyka się bardzo przeplatają i opierają na codziennej aktywności i aktualizowaniu danych.

Gdybyśmy potrzebowali dane elementy w tysiącach sztuk w miesiącu czy tygodniu, to nie byłoby ratunku. Kiedy jednak są to dziesiątki, może jedna setka komponentów, to możemy szukać zaopatrzenia gdzie indziej. Czasami nawet na rynku wtórnym, np. w naszych magazynach serwisowych czy u innych dystrybutorów.

Jakie narzędzia okazały się bardziej niż wcześniej potrzebne w pandemii? Częściej np. korzystanie z połączeń online?

– Wideokonferencje istniały przed Covidem, ale nie były lubiane i wydawało się, że są mało efektywne. Dziś są powszechne i akceptowane. Bez dwóch zdań stały się bardzo ważnym narzędziem pracy.

Są w stanie efektywnie załatwić bardzo dużo, ale nie wszystko. Moim zdaniem ujawnia się przy pracy zdalnej szereg ryzyk, takich jak łatwość tworzenia spotkań w dużych, często zbyt dużych grupach. Jeżeli tworzona zdalnie grupa jest zbyt duża, to efektywność spotkania wcale nie jest taka wysoka. Czasami ludzie robią coś jeszcze „na boku”, są mało aktywni w dyskusji.

Dzisiaj nawet jeżeli trzeba gdzieś jechać, to wyjazdy ogranicza się do tych koniecznych.

Jakie jest znaczenie pracy zdalnej w waszych działaniach?

– W czasie pandemii ani na chwilę nie przerwaliśmy swojej działalności. Grupę osób, które mogliśmy wysłać do pracy zdalnej, wysłaliśmy niemal natychmiast, co było wyzwaniem dla działu IT.

Pracownicy operacyjni, którzy musieli być obecni w zakładzie, normalnie przychodzili do pracy. Ogromnym wyzwaniem było jednak poradzenie sobie z absencją, która średnio w okresie pandemii wynosiła 30 proc. To średnia, ale przecież jeżeli pojawił się w brygadzie przypadek zachorowania, to wszyscy pracownicy z danej grupy byli na kwarantannie.

Kiedy straciliśmy całą brygadę wykwalifikowaną w jakiejś dziedzinie, trudno było ją zastąpić pracownikami specjalizującymi się w innych działaniach. Zachowanie elastyczności operacyjnej w warunkach tak wysokiej absencji i to nie rozłożonej równomiernie, ale w wielu wypadkach punktowej, było znacznym problemem.

Nowe problemy wymagały wykorzystania niestandardowych rozwiązań

Elastyczność i zwinność decyzyjna w okresie pandemicznym była bardzo ważna – dostawca zamyka się na 4 tygodnie, a my mamy zapasów na tydzień. Bywało np., że produkowaliśmy nasze autobusy bez osi, choć w normalnym procesie zaczynamy od podwozia i autobus na linii produkcyjnej przemieszcza się na kołach. Zaprojektowaliśmy specjalne wózki do transportu i wdrożyliśmy to w tydzień, ten na który mieliśmy zapas. W sumie 100 – 120 autobusów złożyliśmy wykorzystując te wózki. Bez tego trzeba by było zatrzymać fabrykę.

W naszym przypadku trzeba brać pod uwagę jeszcze jeden element naszej specyfiki. Jeżeli w sklepie nie było na czas lodówki, pralki czy samochodu, to ich potencjalny nabywca szedł gdzieś indziej. Naszym odbiorcami są przedsiębiorstwa i kontrakty często przewidują kary za każdy dzień zwłoki.

Wiele firm z innych segmentów spowolniło, bo popyt był ograniczony, a nasza branża działała i to na nieco wyższych obrotach, bo ograniczenie liczby pasażerów w pandemii powodowało, że na jednej linii zamiast jednego autobusu trzeba było wysyłać dwa. Co za tym idzie, wzrastało zapotrzebowanie na usługi serwisowe.

Czy automatyzacja i robotyzacja to wasze decyzje czy polityka koncernu?

– Potrzeby i wybór tego, w co inwestować, jakie obszary automatyzacji i robotyzacji wybierać, to decyzje na poziomie naszej jednostki biznesowej. Z perspektywy grupy jest oceniana ekonomiczna zasadność i budżety inwestycyjne. Decyzja o tym, ile i w jakie obszary grupa będzie inwestowała jako całość, to decyzje na poziomie centrali.