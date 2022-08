Autocentrum AAA AUTO ma problem. UOKiK wskazał szereg manipulacji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko Autocentrum AAA AUTO, dealerowi samochodów używanych. Powodem kontroli są doniesienia klientów m.in. o naliczaniu dodatkowych opłat za usługi, o których dealer wcześniej nie informował.

Zgodnie z ustaleniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klienci Autocentrum AAA AUTO dopiero na etapie podpisywania umowy sprzedaży samochodu dowiadywali się, że muszą opłacić dodatkowe usługi, o których nie zostali poinformowani wcześniej. Na stronach internetowych: aaaauto.pl oraz otomoto.pl brakowało informacji, że podczas transakcji do ceny auta zostanie doliczona opłata za dodatkową usługę.

- Konsumenci, którzy decydowali się na zakup, rezerwując wcześniej wybrany pojazd, dopiero podczas wizyty w salonie sprzedaży dowiadywali się, że do prezentowanej ceny pojazdu należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości około 1300 zł. Co przy tym istotne, sprzedawcy wskazywali na różne powody naliczania opłaty, np. że jest to „opłata za przygotowanie auta”, „za dezynfekcję w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną”, czy „opłata za sprawdzenie legalności pojazdu”. Konsumenci zwracali też uwagę na problem automatycznego uwzględnienia w cenie pojazdu kosztu produktu ubezpieczeniowego, którego nie zamierzali kupić - podaje UOKiK.

Dodatkowo na stronie aaaauto.pl znaleźć można było ofertę ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia assistance, których ceny nie uwzględniały podatku od towarów i usług.

UOKiK podejrzewa również, że klauzule stosowane w umowach sprzedaży mogły umożliwiać spółce uchylenie się od odpowiedzialności za ewentualne wady pojazdu. Jeśli zarzuty wobec dealera się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. jej rocznego obrotu i konieczność zaprzestania praktyk.

Firma AAA AUTO posiada w Polsce 14 salonów, a samochody prezentowane są na portalach: aaaauto.pl, otomoto.pl.

