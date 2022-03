Automotive mocno ucierpi na wojnie. Skutki sankcji są obosieczne

Brutalna napaść Rosji na Ukrainę zachwiała europejskim bezpieczeństwem i powoduje tysiące ofiar. Tragedia ta nie pozostaje bez wpływu na europejską gospodarkę, w tym branżę motoryzacyjną. „Przerwane lub ograniczone zostaną łańcuchy dostaw i to w kilku wymiarach” - twierdzi Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Polityka zdecyduje za przemysł

Czekanie na koniec wojny i normalizację

W przypadku Rosji to 9 proc. pierwotnego aluminium i 42 proc. półwyrobów stalowych importowanych przez Unię Europejską. Rosja odpowiada także za znaczną część dostaw metali wykorzystywanych w produkcji katalizatorów: 42 proc dostaw palladu, 12 proc. platyny i i 9 proc. rodu. Produkowany na świecie rod w 91 proc. jest wykorzystywany do produkcji katalizatorów właśnie. Ten sam odsetek dla Palladu wynosi 85 proc., a dla platyny 39 proc.W końcu Rosja jest także dostawcą 11,2 proc. światowego niklu, który z kolei jest potrzebny elektromobilności – do produkcji baterii.Unia Europejska zastosowała wobec Rosji pakiet sankcji obejmujący ograniczenia eksportu produktów technologicznych, restrykcje dla sektora finansowego oraz środki wymierzone w konkretne osoby i ich aktywa. Zakaz eksportu dotyczy produktów i technologii podwójnego zastosowania, które mogą posłużyć do celów militarnych. Co prawda podobne sankcje zostały nałożone na ten kraj już w roku 2014, ale obecne są znacznie ostrzejsze, a tym samym bardziej dotkliwe. Lista zabronionych produktów obejmuje m.in. chipy i czujniki półprzewodnikowe, a także całą gamę wyrobów elektronicznych, co w znacznej mierze paraliżuje rosyjski przemysł motoryzacyjny.Czytaj także: Skorzystanie na nearshoringu będzie wymagać nowych inwestycji - Za wcześnie jeszcze na jakieś miarodajne prognozy na temat wpływu toczącej się wojny na sektor motoryzacyjny. Niewątpliwie jednak będziemy odczuwać negatywne konsekwencje zarówno bezpośrednich działań zbrojnych na Ukrainie jak i sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś. Europejska gospodarka, w tym również polska, poniesie koszty, choć nie wiemy jeszcze, jak wysokie. Codziennie mamy informację o kolejnych firmach wychodzących z Rosji czy Białorusi. Dodatkowo Unia Europejska ciągle pracuje nad nowymi sankcjami - zauważa Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM.Przyszłość koniunktury na rynku motoryzacyjnym zależy od wielu zmiennych, choćby kształtujących się cen paliw, co z kolei w dużej mierze wynika z decyzji politycznych, takich jak np. uwolnienie rezerw przez Stany Zjednoczone, zwiększenie wydobycia przez kraje OPEC, a także międzynarodowej pozycji krajów, które dotąd były przez Zachód izolowane, a dysponują wielkimi złożami, czyli Wenezueli i Iranu. - Przede wszystkim należy mieć nadzieję na jak najszybsze zakończenie wojny i rozpoczęcie procesu normalizacji - dodaje Tomasz Bęben.- Inaczej niż w przypadku pandemii koronawirusa, gdzie rynek wtórny pomimo początkowych trudności radził sobie bardzo dobrze, w przypadku obecnego konfliktu wywołanego przez Rosję już widzimy duży wpływ na Aftermarket. Przykładowo polscy dystrybutorzy wstrzymują sprzedaż na terenie Ukrainy. Oczywiście odbije się to w jakimś stopniu na ich wynikach, a także wynikach producentów części motoryzacyjnych. Niestety do wszystkich wyzwań nagromadzonych od kilku lat, a czekających motoryzację dochodzi obecna wojna. Mimo wszystko wierzę, że poradzimy sobie z tym jako branża. Prawdziwą walkę toczą bowiem obywatele Ukrainy - mówi Alfred Franke, prezes Grupy MotoFocus.pl