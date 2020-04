Automotive straciło milion samochodów, a może stracić milion pracowników

Według stowarzyszenia europejskich producentów samochodów ACEA przestoje kosztowały już przemysł motoryzacyjny ponad milion niewyprodukowanych aut. Stoją producenci aut w Europie i wiele firm wytwarzających podzespoły. W przypadku tych ostatnich sytuację ratuje to, że nieco pracy dają im wyższe zamówienia z rynku części zamiennych i uruchomienie fabryk aut w Azji. Przedłużanie zastoju grozi jednak zwolnieniami w fabrykach, co może prowadzić do utraty miliona miejsc pracy.

Kirchhoff Automotive Polska, wytwarzający z blach elementy nadwozi samochodów, pracuje w tej chwili dla rynku części zamiennych i odbiorców w Azji, ale to niewielki procent mocy produkcyjnych.– W przypadku naszych części, które są duże, nie stosuje się transportu z Europy do Azji. Zwykle buduje się linie blisko odbiorcy. Tylko w tym wypadku, w którym byłoby to nieopłacalne, np. ze względu na wielkość dostaw, opłaca się transportować części na takie odległości – wyjaśnia Janusz Soboń, dyrektor zarządzający Kirchhoff Automotive Polska.Tak mocne spadki produkcji tworzą zagrożenie dla zatrudnienia. Pierwsze redukcje miejsc pracy już za nami. Praktycznie do zera spadła liczba pracowników tymczasowych w przemyśle motoryzacyjnym.- Nie wiemy, jak długo potrwają przestoje (należy przyjąć, że do końca kwietnia w minimalnym stopniu może zostać wznowiona produkcja pojazdów w Europie) i jak niski popyt na nowe aut będzie w nowej rzeczywistości gospodarczej całego świata. Pewne, że w sektorze motoryzacyjnym, nie tylko tym produkcyjnym, nastąpi fala zwolnień, zwolnień grupowych i - najprawdopodobniej - upadłości. Nie znamy na razie jej skali - mówi Rafał Orłowski.- Nie widziałem scenariusza, który by przewidywał, że od lipca sprzedaż wraca na poprzednie tory. W w pesymistycznym scenariuszu w Europie spadek sprzedaży sięgnie nawet 5 mln samochodów – mówi Janusz Kobus, wiceprezes Pilkington Automotive Poland.Czytaj także: Producenci aut wspomagają dealerów Według ACEA przestoje zagrażają 1,11 mln spośród 2,6 mln pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji samochodów; w Polsce to co najmniej 17,3 tys. osób. Każde miejsce pracy stracone przy bezpośredniej produkcji wiąże się z utratą kilku zatrudnionych w zakładach dostawców. Dane ACEA wskazują, że na naszym kontynencie mamy 229 zakładów produkujących lub składających samochody osobowe, vany i autobusy. Bezpośrednio i pośrednio zapewniają pracę 13,8 mln ludzi.Brak rynku to równie ważna przyczyna przerw w produkcji, jak - powodowane głównie problemami komunikacyjnymi - problemy z utrzymaniem ciągłości łańcuchów dostaw.Po pierwsze, tradycyjnie w czasach kryzysów ludzie i firmy wstrzymują zakupy nowych samochodów, decydując się na dłuższe wykorzystanie obecnie używanych (co może tłumaczyć wzrost zamówień na rynku części zamiennych), a po drugie – koronawirus pozamykał także wszystkie salony sprzedaży. Wiele firm stara się wzmocnić sprzedaż online, ale dotychczas nie stanowiła ona ważnego kanału, więc trzeba wprowadzać nowe rozwiązania, których musi się nauczyć zarówno dystrybucja, jak i odbiorcy.