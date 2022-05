Autonomiczne auta uwolnią czas

Sztuczna inteligencja w pojazdach będzie kolejnym etapem w ewolucji rynku motoryzacyjnego. Z założenia będzie bezpieczniejsza, bardziej komfortowa i zapewni nam jeszcze większą swobodę przemieszczania.

Według prognoz, autonomiczne pojazdy pojawią się w sprzedaży już w 2030 roku.

Z europejskich badań wynika, że kierowcy 10 proc. czasu za kierownicą spędzają na zadaniach drugorzędnych, a 4 proc. z nich korzysta z telefonu komórkowego pisząc wiadomości lub dzwoniąc.

Nawet co czwarty wypadek spowodowany jest używaniem telefonu komórkowego przez kierowców.

Telefony komórkowe w trakcie jazdy wykorzystują również kierowcy zawodowi, przy czym znacznie chętniej, gdy silnik pracuje na biegu jałowym lub gdy pojazd porusza się wolno. Co więcej, prowadzący ciężarówki są w trakcie jazdy często rozkojarzeni.

Z szacunków Instytutu Transportu Samochodowego (ITS), bazujących na danych policji, wynika, że nawet co czwarty wypadek w Polsce może być spowodowany tym, że kierowca używał telefonu komórkowego.

- Urządzenia mobilne, głównie telefony, są najgroźniejszymi dystraktorami, które angażują znaczne zasoby uwagi kierujących - mówi prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. - Badania wskazują, że nawet rozmowa przez zestaw głośnomówiący pogarsza sprawność mózgu w zakresie dostrzegania przeszkód i pola widzenia. Do tego dochodzić mogą inne czynniki. Emocjonalna rozmowa ze współpasażerem, głośna muzyka czy spożywanie posiłku, który nie tylko odciąga uwagę od tego, co dzieje się na drodze, ale także wymusza oderwanie rąk od kierownicy. To wszystko potęguje ryzyko zdarzenia drogowego - dodaje prof. Marcin Ślęzak.

Niebezpieczne smartfony

Jak wysokie to ryzyko? Dane ITS, zbieżne z wyliczeniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, wskazują, że nawet 90 proc. wypadków na drogach powodowana jest przez błąd kierowcy, który nie dostrzegł odpowiednio wcześnie zagrożenia albo zaczął hamować zbyt późno. Oderwanie wzroku od drogi tylko na 2 sekundy podwaja prawdopodobieństwo wypadku, a obsługa smartfona może to ryzyko zwiększyć nawet 10-krotnie.

- Analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, choć z każdym rokiem ulegają poprawie, nie napawają optymizmem. Statystycznie co ok. 23 minuty dochodzi w Polsce do wypadku drogowego. Obok głównych przyczyn, tj. niedostosowania prędkości do warunków ruchu, nieustąpienia pierwszeństwa, niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami czy nieprawidłowego wyprzedzania, dochodzi także wspomniane rozkojarzenie - zaznacza prof. Ślęzak.

Pojazdy autonomiczne to mniej wypadków

Według Eurostatu Polacy w ramach codziennej mobilności pokonują 17 kilometrów. Najwięcej czasu, bo 46,5 proc. zajmuje im dojazd do pracy, 16,5 proc. na spotkania, a na zajęcia związane np. z edukacją - 9,4 proc. czasu. W przypadku kierowców znad Wisły 48,2 proc. z nich w codziennych dojazdach korzysta z samochodu, a 10 proc. jest ich pasażerami. O ile ci drudzy nie koncentrują się na prowadzeniu, tak kierowca musi być skupiony. Ale kierowcom przyjdzie niebawem z pomocą nowoczesna technologia.

- Pojazdy autonomiczne, czyli takie, które mogą poruszać się bez ingerencji kierowcy, sprawią, że na drogach będzie bezpieczniej - wskazuje Ślęzak. - Inną zaletą samojezdnej mobilności będzie to, że kierujący pojazdem będzie mógł wykonywać także inne czynności, np. w bezpieczny sposób pracować na komputerze lub uczyć się. Autonomiczne pojazdy uwolnią zatem czas, który teraz wielu z nas bezproduktywnie traci, gdyż przeciętny Polak w zatorach drogowych spędza nawet 100 godzin rocznie - konkluduje dyrektor ITS.

