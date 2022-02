Autonomiczny samochód Toyoty nauczył się driftować

Wiele osób i rządów jeszcze nie ufa autonomicznym systemom prowadzenia samochodu, które co jakiś czas powodują śmiertelne wypadki, a Toyota już nauczyła taki system driftować. Zabawa? Pewnie, ale mająca poprawić działanie tych systemów, które trafią na ulice i nauczyć je zachowania w poślizgu, np. przy gołoledzi.

Czasem trzeba zawodowca by uniknąć poślizgu

Kluczowe było zaprogramowanie pojazdu do autonomicznego driftowania wokół przeszkód na zamkniętym torze. Połączono rozległą wiedzę na temat dynamiki pojazdu i jego prowadzenia. Zastosowanie Nieliniowego Modelu Predykcyjnego Sterowania (NMPC) pozwoliło dojść do granicy osiągów auta. Przełomem w badaniach okazało się zastosowanie eksperymentalnego kontrolera NMPC, który jest w stanie błyskawicznie przejść od jazdy w głębokim poślizgu do poruszania się z pełną przyczepnością, analizują dokładnie otoczenie, w tym nawet skraj drogi. Zaprezentowane oprogramowanie oblicza trajektorię poruszania się pojazdu co 50 milisekund, by zbalansować zachowanie auta na torze.Ta „umiejętność” samochodu może zostać w przyszłości wykorzystana w przeznaczonych do jazdy po drogach systemów autonomicznej jazdy. Toyota przypomina, że co roku w wypadkach drogowych w USA ginie prawie 40 tys. osób, a na świecie około 1,25 mln osób. Choć do większości wypadków dochodzi w zwyczajnych okolicznościach, zdarzają się też takie sytuacje, że aby uniknąć kolizji, prowadzący auto musiałby posiadać specjalne umiejętności kierowcy zawodowego lub nawet wyczynowego. Te umiejętności stały się celem TRI.