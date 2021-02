Autorewolucja. Tychy w roli pioniera - nikt wcześniej tego nie robił

Tychy wchodzą w nowy koncern z wielkim przytupem. Nie dość, że będą pierwszym zakładem poza Włochami, który będzie produkował Alfa Romeo, to jeszcze są pierwszą fabryką wielkiej firmy, w której będą prowadzone wspólne projekty, zakorzenione w dwóch różnych tradycjach - FCA i PSA. Czeka je olbrzymia przemiana.

Drugie lub nawet trzecie życie robota

W drodze do elektrycznych aut

Stopniowa unifikacja systemów produkcyjnych

Fabryka chce tak poprzenosić elementy systemu, by stworzyć jeden logiczny ciąg, kompletną linię produkcyjną dla obecnie wykorzystywanej platformy małych samochodów koncernu FCA, które nadal mają być produkowane. Pozwoli to uwolnić powierzchnie, na których powstanie druga linia, przeznaczona dla samochodów produkowanych na bazie platformy CMP.Trzeba cały proces dostosować do nowego rodzaju i wielkości platformy. Oznacza to budowę całkowitego ciągu: od tłoczni i spawalni, przez lakiernię po fazę montażu. Trzeba będzie np. dostosować obecne ciągi transportowe wewnątrz zakładu, aby mogły być nimi transportowane większe platformy i większe samochody niż obecnie produkowane.– Na pewno część linii będziemy musieli kompletnie odnowić – mówi Tomasz Gębka.Tworzenie nowej linii nie oznacza całkowitej wymiany obecnych urządzeń, ale- w wielu wypadkach - też ich dostosowanie do potrzeb i wymiarów nowej platformy. Część maszyn zostanie wykorzystana jeszcze raz.- Chcemy tchnąć w nie drugie życie i użyć do kolejnego produktu, a część urządzeń zostanie sprowadzona specjalnie dla nowej wielkości platformy. Mam na koncie kilka doświadczeń z głębokim remontem robotów, którym nadaje się drugie, a czasem nawet trzecie życie. Bywa, że z robota zostaje tylko korpus, a reszta jest modernizowana – mówi Tomasz Gębka.W Tychach wciąż trwają analizy możliwości zmniejszenia kosztów tej transformacji, więc trudno w tej chwili powiedzieć, jak wiele obecnie stosowanych urządzeń będzie wykorzystanych, a ile trzeba będzie postawić nowych.Zmiany wywoła nie tylko inna wielkość platformy CMP, ale także odmienny sposób jej budowy.- Nieco inna jest sekwencja składania poszczególnych komponentów, dlatego trzeba stworzyć całkiem nową linię składania tego podwozia. Stopień robotyzacji obydwu procesów jest podobny. Notabene my dotychczas byliśmy już dość mocno zrobotyzowaną fabryką - i to pozostanie na podobnym poziomie. Nową dla naszej fabryki technologią będzie zastosowanie w niektórych miejscach spawania laserowego. Musimy nauczyć się zarządzania tym procesem – powiedział Tomasz Gębka.Modele, które mają być produkowane w Tychach, jeszcze nie zostały zaprezentowane. Zakład już jednak przygotowuje się do produkcji, śledząc proces produkcyjny aktualnych modeli zbudowanych na tej platformie. Ma też swój udział w powstawaniu nowych konstrukcji.- We wczesnych fazach rozwoju projektu, zarówno produktu, jak i maszyn, procesu produkcyjnego, fabryka ma szanse wypowiedzieć się na temat tego, jakie proponuje rozwiązania. Ma to wpływ zarówno na koszt samego stworzenia produktu, jak i późniejszego wytwarzania go – powiedział Tomasz Gębka.Czytaj także: Motoryzacyjny Top 10 roku 2021. Wybór subiektywny Kolejną nowością będzie dla fabryki elektromobilność.- Obecnie produkujemy Fiaty 500 i Lancie Ypsilon w wersji mild hybrid. W przyszłości zaczniemy wytwarzać także całkowicie elektryczne samochody bateryjne BEV, więc będziemy musieli także do tych potrzeb dostosować nasz proces produkcyjny – powiedział Tomasz Gębka.Platforma A to konstrukcja, a także proces produkcyjny Fiata. Platforma CMP to produkt stworzony przez koncern PSA i osadzony w jego kulturze technicznej i produkcyjnej. Oznacza to także inne systemy zarządzania produkcją. Początkowo powstaną więc niemal osobne ekosystemy dla obydwu linii, a potem będą stopniowo unifikowane.- Systemy, które są absolutnie konieczne, by uruchomić produkcję, rzeczywiście będą musiały podlegać natychmiastowej migracji. Pozostałe będą unifikowane stopniowo. Na pewno chcemy jak najszybciej dokonać połączenia obydwu koncernów, aby móc skorzystać w pełni z planowanych synergii, ale trzeba to robić z głową – mówi Tomasz Gębka.Tu także mogą pomóc doświadczenia z wcześniejszej fuzji Fiata i Chryslera. Obok unifikacji część systemów nadzoru nad produkcją i logistyką zostanie także odnowiona, dostosowana do obecnych standardów digitalizacji i cyfryzacji.