Autosan dostarczył kolejne autobusy na CNG

W ostatnich tygodniach Autosan dostarczył autobusy na gaz CNG m.in. do Suwałk i Ostrołęki. To efekt umów zawartych w 2020 r.

W grudniu 2020 r. Autosan dostarczył autobusy gazowe do Rzeszowa i Wałcza.Sancity 12LF CNG to autobus niskopodłogowy o długości 12 m zasilany sprężonym gazem ziemnym CNG, przeznaczony do obsługi miejskiego ruchu pasażerskiego.Paliwo zmagazynowane jest w czterech lub pięciu butlach kompozytowych o pojemności 315 dm3 każda, umieszczonych wzdłużnie na dachu autobusu.Autosan to producent autobusów o napędzie tradycyjnym, elektrycznym i na gaz CNG, zajmuje się także produkcją na rzecz kolei i wojska. Spółka znajduje się w Sanoku.Autosan należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ).