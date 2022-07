Avia Capital inwestuje w zagraniczne ładowarki. Są plany produkcji w Polsce

Polski fundusz Avia Capital i litewski fundusz LitCapital wspólnie zainwestowały 7 mln euro w Elinta Charge, litewską spółkę specjalizującą się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych. Elinta Charge planuje ulokować w Polsce część działalności badawczo-rozwojowej i produkcyjnej.

Elinta Charge produkuje stacje ładowania przeznaczone do użytku domowego, korporacyjnego jak i do przestrzeni publicznych. Poza tym oferuje oprogramowanie oparte o rozwiązania chmurowe m.in. dla operatorów ogólnodostępnych sieci stacji ładowania.

Stacji ładowania samochodów będzie przybywało

- Elinta Charge to innowacyjna spółka działająca na dynamicznie rozwijającym się rynku elektromobilności. Klienci i eksperci branżowi doceniają funkcjonalność, trwałość i estetykę rozwiązań firmy - oznajmił Piotr Panasiewicz, dyrektor w funduszu Avia Capital.

- Olbrzymi potencjał rynkowy, talent inżynierski i wyjątkowy produkt to czynniki, które zdecydowały o tym, że zainwestowaliśmy w Elintę Charge, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni - powiedział Šarūnas Šiugžda, założyciel i partner zarządzający LitCapital.

Avia Capital podała w komunikacie, że według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii do 2030 roku liczba ogólnodostępnych punktów ładowania wzrośnie na świecie osiemnastokrotnie i wskazano, że Unia Europejska postawiła sobie za cel, aby do 2025 roku liczba punktów do ładowania wzrosła trzykrotnie - do jednego miliona.

Avia Capital da Litwinom dostęp do polskiego rynku

- Przyspieszenie procesów dekarbonizacji transportu na świecie staje się faktem. Inwestując w Elintę Charge uczestniczymy i wspieramy ten proces - powiedział Marcin Wysocki, partner w funduszu Avia Capital.

Elinta Charge, jak podano w komunikacie, przy finansowym i merytorycznym wsparciu polskiego funduszu planuje ulokować w Polsce część działalności badawczo-rozwojowej i produkcyjnej.

- Avia Capital otwiera nam dostęp do polskiego rynku. Liczymy na współpracę z polskimi firmami technologicznymi i planujemy wykorzystywać wysokie kwalifikacje polskiej kadry technicznej - powiedział Ignas Mikutis, prezes Elinta Charge.