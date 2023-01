Aż 3 mln aut nie wyjedzie z fabryk w tym roku przez brak półprzewodników

Przez brak półprzewodników przemysł samochodowy w tym roku nie wyprodukuje niemal 3 mln aut, wynika z danych firmy AutoForecast Solutions. Najmniejsze problemy mają samochody elektryczne, bo wykorzystują droższe chipy, w których rozwój koncerny elektroniczne chętniej inwestują.

Szacunki amerykańskiej firmy AutoForecast Solutions wskazują, że braki w dostawach półprzewodników w tym roku mogą spowodować, że amerykański przemysł nie będzie mógł wyprodukować ponad 900 tys. aut. Tyle samo mogą stracić producenci w Azji. Na same Chiny ma przypadać prawie 200 tys. aut, a pozostałe kraje regionu ponad 700 tys. sztuk. Niewiele mniej, bo niemal 800 000 aut nie wyprodukują europejskie fabryki samochodów.

Według AutoForecast Solutions od stycznia 2021 roku amerykański przemysł motoryzacyjny stracił 3,25 mln aut, z czego 1,62 mln w ubiegłym roku. W Europie liczba aut, które przez niedobory półprzewodników nie wyjechały na drogi od stycznia 2021 roku, to 2,62 mln, w Chinach 1,13 mln, a w reszcie krajów Azji 1,12 mln.

W sumie w ubiegłym roku przemysł motoryzacyjny na całym świecie nie zdołał wyprodukować 4,38 mln aut, dla których brakło półprzewodników. Rok wcześniej ta liczba miała wynosić 11 mln sztuk.

Mogłoby się w takim razie wydawać, że im starszy i prostszy technologicznie model samochodu, tym łatwiej go wyprodukować. Nie do końca. Niedobory półprzewodników, według Deutsche Banku, dotykają głównie te właśnie modele, bo wykorzystują one starsze technicznie, mnie zaawansowane, a więc tańsze półprzewodniki. Tymczasem producenci chipów wolą inwestować w rozwój tych nowszych i droższych, takich jakie wykorzystują najnowsze modele, w tym samochody elektryczne.

Producenci samochodów elektrycznych też muszą liczyć się z brakami w dostawach

Te ostatnie jednak także muszą się obawiać braków w dostawach, bo zdaniem Deutsche Bank, nawet gdyby producenci stosowanych w nich półprzewodników w ciągu najbliższych 2 lat potroili produkcję, to chipów wystarczyłoby tylko do wyprodukowania mniej niż 10 mln samochodów.