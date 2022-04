Badania techniczne aut mogą zdrożeć. Stawka nie drgnęła od dwóch dekad

Związek Dealerów Samochodowych i Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów postulują zwiększenie opłaty za badania techniczne pojazdów i wprowadzenie stałej waloryzacji tych opłat - uwzględniającej inflację. Obecna wysokość opłaty nie zmieniła się przez niemal dwie dekady, co utrudnia uczciwe prowadzenie działalności stacjom diagnostycznym.

Za granicą płacą więcej

Zwiększyć zakres badań

Branża zwraca także uwagę na rozbieżności w cenach badań w Polsce i innych krajach. – W Niemczech badanie kosztuje 100 euro, czyli ponad 460 złotych, na Węgrzech - 16 000 forintów, a więc ok. 200 zł, w Czechach - 800 koron, tj. ok. 150 złotych. Widać więc, że w innych krajach UE, także tych, które są porównywalne ekonomicznie do nas, ceny badań są wyższe – mówi Paweł Tuzinek.Przedstawiciele branży zwracają przy tym uwagę, że przeglądy gwarancyjne w autoryzowanych stacjach obsługi to koszt 1000-3000 złotych.Nawet wiosenny przegląd roweru jest droższy... – zuważają z przekąsem.Oczywiście brak waloryzacji przez 18 lat to kpina z prowadzących tę działalność, ale gdybym miał być złośliwy, to spytałbym: panowie, a za co chcecie brać więcej pieniędzy?Popatrzmy na różnicę w tym, co robią podczas przeglądów autoryzowane stacje, a nawet warsztaty rowerowe. Wszędzie zakres sprawdzenia jest większy. W wypadku przeglądów okresowych sprawdza się w zasadzie zawieszenie, hamulce i światła. Kilkuminutowy przejazd przez bardzo krótką linię diagnostyczną...Moim zdaniem zakres przeglądów okresowych w Polsce jest zbyt mały. Obowiązkiem powinny być przynajmniej analiza składu spalin, podpięcie komputera i sprawdzenie działania elektroniki, stanu nadwozia. Zwiększenie wysokości opłat trzeba by przede wszystkim pozwiązać z poszerzeniem zakresu badań.