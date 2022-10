Badanie: 44 proc. przedstawicieli film motoryzacyjnych spodziewa się wzrostu produkcji

Wzrost produkcji w ciągu 12 najbliższych miesięcy prognozuje 44 proc. przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych w Polsce, a 9 proc. uważa, że produkcja spadnie - wynika z raportu "MotoBarometr 2022. Nastroje w automotive w Europie".

Respondenci zostali zapytani przez Exact Systems, czy przewidują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy produkcja w firmie wzrośnie, spadnie czy pozostanie na podobnym poziomie. O tym, że produkcja nie zmieni się, przekonanych jest 41 proc. badanych, a 6 proc. odpowiedziało "nie wiem".

Spośród respondentów zapytanych w Polsce 64 proc. uważa, że nowe zamówienia od partnerów z zagranicy będą czynnikiem mającym wpływ na wzrost w firmach. Z kolei 49 proc. wskazało, że do wzrostu przyczynią się nowe zamówienia od partnerów w Polsce. 29 proc. wskazało, że takim czynnikiem może być rozwój elektromobilności, a 20 proc. - nowa fabryka samochodów w krajach sąsiadujących z Polską.

Z kolei 17 proc. uważa, że do wzrostu może przyczynić się przeniesienie do naszego kraju części produkcji motoryzacyjnej z Ukrainy, 16 proc. wskazało na przeniesienie do naszego kraju części produkcji z Rosji i Białorusi, a 13 proc. - na nową fabrykę samochodów w Polsce.

Badanie zrealizowano metodą telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od maja do lipca 2022 roku. Wielkość próby wyniosła 989 respondentów z 11 państw; chodzi o takie kraje jak: Polska, Belgia, Czechy, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry. Respondentami byli przedstawiciele zakładów motoryzacyjnych, w szczególności inżynierowie ds. jakości, dyrektorzy zakładów, managerowie ds. jakości i produkcji.