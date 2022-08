Baidu dostało licencję na w pełni autonomiczne taksówki

Chińska firma Baidu dostała pozwolenie na wprowadzenie w pełni autonomicznych taksówek, a nowe regulacje umożliwią im poruszanie się po ulicach kolejnych dwóch dużych miast. W ostatnich latach chińscy producenci z sukcesem konkurują także na rynku globalnym, choć USA starają się temu przeciwdziałać. Pojawiają się też obawy w kwestiach bezpieczeństwa.

Baidu dostało pozwolenie na wprowadzenie swoich w pełni autonomicznych taksówek w miastach Chongqing i Wuhan. W obu metropoliach będzie funkcjonowało po pięć taksówek poruszających się osiem godzin dziennie w wyznaczonych strefach.

Podobne taksówki działają już w dziesięciu innych chińskich miastach, lecz dotychczas wymagały one obecności kierowcy, który miał przejąć kontrolę nad pojazdem w chwili zagrożenia.

Nowe „robotaksówki” są w pełni autonomiczne i nie posiadają takiego zabezpieczenia. Zdaniem wiceprezesa firmy jest to moment przełomowy w rozwoju tego rodzaju usług.

Na początku sierpnia wprowadzono regulacje dotyczące poruszania się autonomicznych pojazdów w pierwszym chińskim mieście Shenzhen. W ślad za nim Chongqing i Wuhan także wprowadziły próbne programy dotyczące komercyjnego wykorzystania takich pojazdów na własnych drogach. Zgodnie z raportem IHS Markit rynek ten ma rosnąć o co najmniej 20 proc. rocznie do 2030 roku, a ponad połowa niego będzie obsługiwana przez robotaksówki. Wspieranie przez rząd rozwoju sektora pojazdów autonomicznych ma na celu zdobycie przez chińskich producentów pozycji lidera na rynku globalnym. Firmy takie jak Xiaopeng, Nio i Li Auto już sprzedają swoje częściowo zautomatyzowane samochody na rynkach zagranicznych.

Niedobór chipów niezbędnych w produkcji autonomicznych pojazdów może pozostać jednym z największych problemów chińskich firm. Nowouchwalona amerykańska ustawa Chips and Science Act przyznaje dotacje i ulgi podatkowe producentom układów scalonych, którzy mają siedzibę w USA. Jednocześnie zabrania im współpracy z państwami stanowiącymi zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego. Do tych firm należy TSMC, które być może będzie musiało podjąć decyzję o zerwaniu partnerstwa przy produkcji zaawansowanych procesorów z chińskimi firmami.

Według amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ciągu roku dochodzi do setek kolizji z udziałem autonomicznych pojazdów. Część z nich była spowodowana przez samochody Tesli, co odbiło się szerokim echem na rynku chińskim. Również w Chinach dochodzi do podobnych wypadków, jak ten spowodowany przez samochód firmy Nio, w wyniku którego rok temu zginął biznesmen z prowincji Fujian. Dlatego też rząd chiński prowadzi obecnie miesięczne konsultacje społeczne, które są częścią prac nad ogólnokrajowym prawem dopuszczającym takie pojazdy do ruchu i określającym odpowiedzialność prawną w przypadku wypadków drogowych.

