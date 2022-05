Baterie, jakie znamy, znikną. Rewolucja jest coraz bliżej

- W ciągu kilku lat możemy wyeliminować z baterii kobalt, ale na pozbycie się litu trzeba jeszcze 10 lat – mówi Bartek Kras, prezes Impact Clear Power Technology. W tym czasie technologia solid state wyeliminuje niedogodności i zagrożenia ogniw z elektrolitem ciekłym, a dodatkowo pozwoli bardziej zróżnicować kształty zestawów.

Impact Clear Power Technology produkuje magazyny o pojemności prawie 1 MWh energii dziennie. Planowany skok zapotrzebowania skłania do inwestowania w moce liczone w gigawatach.

W tym roku firma zamierza pokazać pierwsze prototypy magazynów z elektrolitem stałym (solid state).

Impact przewiduje za 3-5 lat powrót dziesiątków MWh baterii autobusowych, które przy niewielkich inwestycjach będzie można wykorzystać w magazynach energii.

Impact Clear Power Technology produkuje magazyny bateryjne w Polsce już od wielu lat, głównie na eksport (obecnie o pojemności prawie 1 MWh energii dziennie).

- Te moce produkcyjne są już jednak niewystarczające, bo widzimy w najbliższych latach skok zapotrzebowania. Chcemy zbudować fabrykę, która będzie miała moce wytwórcze o skali gigawatogodzin rocznie – powiedział Bartek Kras, prezes Impact Clear Power Technology w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Główne założenie strategii Impactu to lokalizacja łańcucha dostaw w Europie, co dotyczy także cel bateryjnych - dziś w większości sprowadzanych dla europejskich firm z Azji.

– W Europie powstaje kilka zakładów, m.in. w Bratysławie, z którymi podpisaliśmy już wstępną umowę i w krótkim czasie chcemy zbudować w pełni europejski łańcuch dostaw dla naszych zakładów. Wszystkie elementy, które składają się na nasze magazyny, będą pochodziły z europejskich fabryk – powiedział Bartek Kras.

Dekada z litem

Firma pracuje także nad bateriami nowej generacji. Bartek Kras uważa, że produkowane dziś ogniwa litowo-jonowe z ciekłym lektrolitem to faza przejściowa. Są one niedoskonałe, a w pewnych warunkach - niebezpieczne. Technologia solid state te niedogodności i zagrożenia wyeliminuje, a dodatkowo pozwoli bardziej zróżnicować kształty zestawów.

– Można będzie wykorzystywać je nawet jako części obudów czy elementów konstrukcyjnych. To rewolucja, która nadejdzie w ciągu 5-8 lat – mówi Bartek Kras.

Na razie Impact Clear Power Technology pracuje nad pierwszą generacją tych ogniw w niskotemperaturowym wydaniu, co też jest nowością na rynku europejskim. Prototypy takich magazynów firma zamierza pokazać już w tym roku.

Elektrolit stały

Według Bartka Krasa pierwsze rodzaje ogniw solid state będą oparte na tych samych surowcach, co baterie litowo-jonowe: kobalt, lit, mangan. Trwają jednak prace nad zamiennikami tych metali.

- Mamy całą grupę ogniw żelazowo-fosforanowych, które zyskują popularność... Zastąpienie litu to bardziej odległa przyszłość. Jeszcze nie mamy sprawnych technologii, które pozwalałyby wyeliminować lit w ciągu najbliższych kilku lat. W tym czasie możemy zrezygnować z kobaltu, ale na lit trzeba będzie 10 lat – mówi Bartek Kras.

Przypomina przy tym, że lit w baterii się nie zużywa. Po 8 latach jest go tyle samo jak pierwszego dnia; można więc liczyć na odzyskanie znacznej części tego surowca w procesie recyklingu zużytych ogniw.

Zestawy ogniw litowo-jonowych, które Impact stosuje w autobusach, mają przedłużoną żywotność. W samochodach osobowych wynosi ona zwykle ok. 5 lat, a w autobusach, pociągach czy pojazdach heavy duty - 10-12 lat. Ogniwa z tych pojazdów lepiej nadają się na magazyny energii.

Magazyny energii

- Te pojazdy wciąż więc jeżdżą, bo produkcję zestawów bateryjnych do autobusów na szerszą skalę rozpoczęliśmy 5 lat temu i ogniw do ponownego wykorzystania jest mało. Realizujemy dopiero pierwsze takie projekty. Za 3-5 lat przewidujemy powrót z tego rynku dziesiątków megawatogodzin baterii, które w modelu o niskim capeksie będzie można wykorzystać w magazynach energii, uzupełniających instalacje fotowoltaiczne czy wodorowe. Poprawi to rentowność takich instalacji, bo dziś nowe magazyny energii są po prostu za drogie, by się dobrze komercjalizować w zestawie z OZE – mówi Bartek Kras.

I dodał, że zestawy są przez Impact Clear Power Technology projektowane tak, by po wymontowaniu z pojazdu można było je wykorzystać w magazynach energii, a dopiero potem poddać recyklingowi (by wpływ na środowisko tego produktu był jak najmniejszy).