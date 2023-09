Baterie samochodowe są najtańsze od 2 lat. Czeka nas szybki rozwój fabryk

Moce produkcyjne fabryk baterii na świecie sięgają dziś łącznej pojemności 1 TWh. Według firmy Benchmark Minerals do 2030 sięgną 4 TWh. Wraz z nowymi mocami na rynku ma pojawić się wielu nowych producentów i coraz większy udział w rynku mają mieć zakłady z Europy i USA.

W produkcji baterii 78 proc. udziału w rynku ma Azja. Na same Chiny przypada aż 68 proc.

Europa i Stany Zjednoczone w najbliższych 7 latach chcą mniej więcej podwoić swój udział w światowej produkcji.

Globalna średnia ważona cena ogniw litowo-jonowych po raz pierwszy od dwóch lat spadła poniżej 100 dolarów/kWh.

Według badania firmy analitycznej Benchmark Minerals łączne moce produkcyjne fabryk baterii przekroczą w tym roku 1 TWh pojemności. W 2015 roku globalne moce w tej dziedzinie wynosiły ledwie 68 GWh.

W produkcji baterii przoduje region Azji i Pacyfiku, ale Europa i USA szykują pogoń

Benchmark spodziewa się tu ekspansji nieazjatyckich producentów. Zwraca uwagę, że Europa, która ma obecnie 7,8 proc. udziału w światowej produkcji, chce zwiększyć go do 13,7 proc. O jeden punkt procentowy dalej - do 14,7 proc. udziału w produkcji chcą dojść Stany Zjednoczone, których udział obecnie kształtuje się na poziomie 6 proc.

W sumie obecny udział krajów Azji i Pacyfiku w produkcji baterii ma spaść z obecnych 78,4 proc. do 70 proc. w roku 2030. Obecnie to w zasadzie obecność Chin, bo na nie przypada 68 proc. światowej produkcji, a więc dla pozostałych krajów region u zostaje 10 proc.

Benchmark Minerals zauważa jednak uwagę, że w zakresie dostarczania technologii firmy z Japonii i Korei Południowej mają na tym rynku mocną pozycję i znaczny wkład w planowany rozwój mocy produkcyjnych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

- Jeśli pomyślimy o technologii i jakości akumulatorów, które chcemy wprowadzić na rynek, to ogromna część tej wiedzy i doświadczenia znajduje się tutaj, w regionie Azji i Pacyfiku. Region ten ma niezwykle strategiczne znaczenie dla przyszłości globalnej branży pojazdów elektrycznych na całym świecie - powiedział Andrew Miller, dyrektor operacyjny firmy Benchmark, na konferencji Battery Gigafactories Asia Pacific 2023 w Tokio.

Zwrócił przy tym uwagę, że na rynku pojawia się coraz więcej firm zainteresowanych produkcją baterii. Stwierdził, że wśród nowych producentów, głównie pojawiających się poza obszarem Azji i Pacyfiku, ponad jedna trzecia nowej produkcji będzie pochodziła od firm jeszcze niesprawdzonych, a nawet niemających odpowiednich kwalifikacji. Stwierdził on, że podczas gdy początkowo rozwój mocy w Europie i USA był inicjowany głównie przez sprawdzonych dostawców TIER 1, teraz pojawiają się mniej doświadczeniu dostawcy TIER 2.

Ceny baterii litowo-jonowych są najniższe od dwóch lat

Wciąż jednym z najważniejszych problemów, jakie producenci baterii mają do rozwiązania, jest zdaniem Andrew Millera osiągnięcie takiego poziomu kosztów, który będzie umożliwiał masowe wykorzystanie pojazdów.

Pod tym względem sytuacja zdaje się nieco poprawiać. W końcu sierpnia globalna średnia ważona cena ogniw litowo-jonowych po raz pierwszy od dwóch lat spadła poniżej 100 dolarów/kWh. W marcu wynosiła jeszcze 146,4 dolara, a w końcu sierpnia już 98,2 dolara.

Spadek cen baterii powinien odbić się także na cenach aut. Z drugiej strony ten martwi firmy chcące inwestować w produkcję baterii. Spadek ich cen zmniejsza opłacalność planowanych inwestycji.

Evan Hartley, analityk Benchmark Minerals, stwierdził, że dla nowych inwestycji w Europie może to być zagrożenie, kiedy dodamy do tego jeszcze znaczny wzrost cen energii. Natomiast w Stanach Zjednoczonych niekorzystny czynnikiem będą jego zdaniem wysokie koszty pracy.