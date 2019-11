Będą cięcia wśród menedżerów Mercedesa

Producent Mercedesów spółka Daimler chce zlikwidować 1100 miejsc pracy. Wydawałoby się, że to mało w firmie zatrudniającej prawie 300 tys. pracowników, tyle że cięcia mają dotyczyć miejsc zarządczych. Oznacza to, że co dziesiąty menadżer koncernu stracić może pracę.

