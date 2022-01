Będą kary za nieprawidłowe parkowanie elektryków przy ładowarkach

GreenWay Polska zaangażował zarządcę parkingów EuroPark do monitorowania miejsc parkingowych przy swojej sieci publicznych stacji ładowania. Kierowcy, których pojazdy blokują miejsca postojowe przy stacjach ładowania GreenWay, od 1 lutego 2022 r. mogą spodziewać się konieczności uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 150 zł za niewłaściwe parkowanie -poinformowała spółka.

GreenWay Polska wskazuje, że sieć ładowania samochodów elektrycznych GreenWay jest infrastrukturą o charakterze publicznym, a zatem z założenia mają do niej dostęp wszyscy kierowcy, którzy chcą naładować swój samochód elektryczny.



Zobacz także: Elektromobilność w Polsce można znacznie przyspieszyć

Postoje przy ładowarkach

- Dostajemy od naszych klientów informacje, że nie mogą używać ładowarek, bo blokują je samochody, które już przestały się ładować lub nie są w ogóle podłączone do naszych urządzeń . To tak, jakby ktoś zatankował samochód na stacji paliw, po czym udał się na zakupy lub lunch, zostawiając auto przy dystrybutorze - mówi Grzegorz Sońta, kierownik Działu Obsługi Klienta GreenWay Polska, cytowany w komunikacie.



Spółka podkreśla, że miejsca postojowe przy stacjach ładowania GreenWay oznaczone są znakiem D-18a, co oznacza, że przeznaczone są tylko dla pojazdów, które są w trakcie ładowania baterii.



Czytaj również: PSPA: Zakończył się nabór dopłaty do ultraszybkich stacji ładowania elektryków



GreenWay Polska podał, że od 1 lutego 2022 zasady postoju przy ładowarkach firmy określone będą dodatkowo regulaminem korzystania z miejsc parkingowych.



W świetle regulaminu, poprzez wjazd na teren miejsca parkingowego przy stacji GreenWay, użytkownik pojazdu akceptuje warunek, że miejsce to przeznaczone jest wyłącznie dla pojazdów elektrycznych w celu ich naładowania.



Monitorował będzie EuroPark