Będzie nowa wersja „dostawczaka” z Gliwic

Stellantis poinformował, że samochody wyjeżdżające z zakładu produkcji aut dostawczych w Gliwicach będą stosowane także do produkcji kamperów. To znakomicie, bo wersja wykorzystywana jako ich podstawa może służyć także do produkcji innych rodzajów aut.

O planach wprowadzenia kolejnej wersji samochodów do Gliwic poinformowano w związku z obecnością koncernu na tegorocznych targach caravaningowych Salon Caravan w Düsseldorfie oraz Salon des Véhicules de Loisirs w Paryżu. Grupa zapowiedziała, że pod wpływem rozwoju rynku kamperów postanowiła mocniej zainwestować w ten segment.

Grupa Stellantis zapowiedziała, że „opracowuje rozwiązania dla kompaktowego kampera: wszechstronnego i nowoczesnego samochodu, który zaspokoi ostatnio notowany wzrost popytu. Teraz użytkownicy tych samochodów to młodsza wiekowo grupa niż kiedyś, mają mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni i szukają bardziej wszechstronnych pojazdów do wykorzystania zarówno w celach rekreacyjnych, jak i do codziennego użytku”.

Nowa wersja ma być dowodem zainteresowania Stellantisa segmentem karawaningu

„Stellantis jest zatem największym graczem w sektorze RV, który oferuje najbardziej kompleksową i elastyczną pod względem rozmiarów, wersji wyposażenia i układów napędowych gamę samochodów wspartą tempem produkcji, które będzie szybko rosło” – powiedział Eric Laforge, dyrektor LCV Enlarged Europe koncernu Stellantis.

Dowodem zainteresowania Stellantisa segmentem karawaningu ma być również decyzja o przeznaczeniu części mocy produkcyjnych zakładu w Gliwicach na produkcję baz pod zabudowy kempingowe. „Tym samym wzmocnione zostały możliwości produkcyjne, gdyż wcześniej tego typu samochody były produkowane jedynie w zakładzie Sevel w Atessie we Włoszech” – czytamy w komunikacie.

Platforma może być podstawą do tworzenia różnych rodzajów aut

Co ta informacja znaczy w praktyce? W Gliwicach wprowadzona zostaje kolejna wersja samochodu – platforma pod zabudowę. W ostatnich planach było produkowanie gotowych aut – dostawczych („blaszaków”) lub osobowych, w różnych wersjach długości, rodzaju nadwozia i napędu. Teraz dojdą także platformy pod zabudowę, które docelowo mogą być podstawą do tworzenia różnych aut, nie tylko kamperów.

Na platformach stawia się proste skrzynie ładunkowe lub wyrafinowane, budowane według jednostkowych specyfikacji nadwozia, np. mobilnych sklepów, laboratoriów czy popularnych food trucków. To dobra wiadomość, ponieważ zwiększa zakres zastosować produkowanych w Gliwicach samochodów, a więc także możliwości sprzedaży tych aut.