Będzie program wsparcia zakupu ładowarek dla aut elektrycznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje program wsparcia m.in. zakupu ładowarek do samochodów elektrycznych - poinformował Rafał Kręcisz z NFOŚiGW. W czerwcu Fundusz uruchomił trzy programy dedykowane elektromobilności.

W środę podczas e-warsztatów dotyczących nowego pilotażowego programu NFOŚiGW "Koliber - taxi dobre dla klimatu" Rafał Kręcisz wyjaśnił, że na razie Fundusz nie oferuje wsparcia do zakupu samej infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Zapowiedział jednak, że taki program ma się pojawić.

"Przygotowujemy notyfikację do Komisji Europejskiej szerokiego zakresu wsparcia i tutaj (w przygotowywanym programie - przyp. red.) będzie więcej możliwości i również będzie możliwe składanie wniosków o wsparcie jedynie dla infrastruktury ładowania" - poinformował.

Odnosząc się do "Kolibra" przypomniał, że jest on skierowany do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Budżet programu to 40 mln zł. Fundusz szacuje, że dzięki programowi uda się kupić lub wyleasingować minimum 1 tys. elektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz 1 tys. ładowarek domowych typu wall box.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę. Dotacje mogą być również łączone z pożyczkami z Funduszu bądź banków.

Wnioski będzie można składać do końca lipca br., a okres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2023 r.

Kręcisz wyjaśnił, że jeden wnioskodawca może w programie złożyć jeden wniosek na zakup maksymalnie trzech elektrycznych pojazdów. Samochody oraz infrastruktura ładowania muszą być fabrycznie nowe. Pojazdu nie będzie można też zbyć przez 36 miesięcy, musi być on też ubezpieczony w całym okresie trwania umowy.

Dyrektor przypomniał, że NFOŚiGW uruchamiając programy "kupuje" tym samym efekt ekologiczny. Dlatego samochody pozyskane w ramach "Kolibra" nie mogą stać na parkingu - roczny przebieg takiego auta musi wynieść co najmniej 48 tys. km na rok.

Uruchomione w czerwcu przez NFOŚiGW oraz resort klimatu programy wsparcia elektromobilności mają wartość blisko 150 mln zł. Oprócz "Kolibra", przygotowano jeszcze dwa programy - "Zielony samochód" (obejmujący wsparcie do zakupu elektryków na użytek prywatny) oraz "eVAN" (na zakup elektrycznych aut dostawczych).

W ramach "Zielonego samochodu" można uzyskać dopłatę maksymalnie 18 tys. 750 zł do elektryka, lecz nie więcej niż 15 proc. kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 maja 2020 r. Cena nabycia pojazdu nie może przekroczyć 125 tys. zł. Budżet programu to 37,5 mln zł.

"eVAN" zakłada dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego przez przedsiębiorców. Budżet tego programu to 70 mln zł, które trafią do firm zdecydowanych na zakup elektrycznych samochodów dostawczych (kategoria N1). W sumie będzie można dofinansować 1 tys. takich pojazdów. Przewidziano dotacje do 30 proc. kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojazdów elektrycznych oraz do 50 proc., kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW - kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 stycznia 2020 r.