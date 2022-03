Będzie więcej dopłat do leasingu samochodów elektrycznych

Duże zainteresowanie dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych oraz postęp Banku Ochrony Środowiska we wdrażaniu programu „Mój elektryk” sprawiły, zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o podniesieniu do 100 mln zł kwoty przekazanej do dyspozycji BOŚ na dopłaty do leasingu tzw. elektryków.

Zarząd NFOŚiGW po niespełna trzech miesiącach od uruchomienia pierwszej transzy środków przeznaczonych na dopłaty do leasingu zdecydował o podniesieniu kwoty przekazanej do dyspozycji BOŚ na te dopłaty.

- Kolejne 80 mln zł dla BOŚ z dostępnej puli programu to potwierdzenie, że w zakresie wsparcia dla leasingu program już okrzepł - m.in. powiedział Paweł Mirowski, p.o. prezesa NFOŚiGW.

- Oczywiście wciąż jest przed nami wiele wyzwań na drodze do bezemisyjności, ale odnosząc się do terminologii motoryzacyjnej – najważniejsze, że ruszyliśmy, na kolejnych odcinkach będziemy poprawiać nasz wynik — mówi Wojciech Hann, prezes BOŚ.

Pieniędzy na leasing elektryków nie zabraknie

Wnioski na dotacje dla prawie tysiąca pojazdów

- Jesteśmy zadowoleni z postępu w realizacji programu „Mój elektryk”. Sukces wdrożenia programu może być mierzony zarówno liczbą firm leasingowych współpracujących z BOŚ, liczbą złożonych wniosków, jak i liczbą umów dotacji zawartych z klientami - twierdzi Wojciech Hann, prezes BOŚ.