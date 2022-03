Bentleye dobrze się sprzedają

Bentley Motors w 2021 roku sprzedał ponad 14,6 tys. samochodów, co w porównaniu do 2020 roku oznacza wzrost o 31 proc. Zysk operacyjny firmy sięgnął w tym czasie 389 mln euro, aż o 369 mln euro więcej niż w 2020 roku. Rekordowe wyniki to rezultat m.in. inwestycji w transformację fabryki w Crewe o wartości 3 mld euro oraz w rozwój kolejnych produktów.