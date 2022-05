Bez poduszek powietrznych i ABS. Motoryzacja w Rosji oficjalnie wraca do komunizmu

Rosja musi wskrzeszać motoryzacyjny komunizm – już zapowiedziano powrót marki Moskwicz. Zachodnie koncerny się wycofują, więc muszą wrócić „radzieckie” samochody. I to dosłownie, bo bez stosowanych obecnie technologii, jak ABS, poduszki powietrzne, napinacze pasów czy ESP. Normy spalania? Zapomnijcie...

Rosyjski rząd wydał dokument, pozwalający produkować samochody pozbawione wymaganych obecnie systemów wspomagających bezpieczeństwo.

Przede wszystkim bez poduszek powietrznych, napinaczy pasów bezpieczeństwa i systemu ABS, a co za tym idzie - również ESP (pozwala odzyskać stabilność podczas poślizgu).

Część rosyjskich producentów tylko na to czeka – mają „stare” technologie, ale nie odpowiadały wymaganiom regulacyjnym. To teraz już będą.

Od czasu napaści Rosji na Ukrainę z działalności w tym kraju, także produkcji, wycofało się ponad 20 zachodnich producentów samochodów. Ostatnim, najgłośniejszym „wyjściem” była nacjonalizacja Renault. W miejsce aut tej marki w Moskwie ma ruszyć produkcja samochodów marki Moskwicz, wytwarzanych tam w czasach komunizmu. Takie przynajmniej są wstępne zapowiedzi mera Moskwy.

Szczegółów ewentualnej produkcji jeszcze nie ma. Teoretycznie nie jest możliwe, żeby moskwicze wróciły w swej radzieckiej formie. Możliwe jednak, że wrócą w swoim radzieckim stanie technicznym.

Rozporządzenie pozwala na braki

Rosyjski rząd wydał 12 maja dokument, pozwalający producentom objętym sankcjami oraz działającym na podstawie specjalnych kontraktów inwestycyjnych od 1 lutego 2023 produkować samochody nieposiadające wszystkich wymaganych obecnie systemów wspomagających bezpieczeństwo.

Oczywiście, jeżeli ktoś będzie mógł, to proszę, można wsadzać w auto, co się da, ale jeżeli owe systemy nie będą dostępne, co bardziej prawdopodobne, to można się bez nich obejść. Wspomniane przez rozporządzenie systemy są elektronicznie sterowane i tej technologii Rosjanie jeszcze nie potrafią sami zbudować... Dlatego „tymczasowo” pozwalają na produkowanie aut bez nich.

Bez czego konkretnie? Przede wszystkim bez poduszek powietrznych, napinaczy pasów bezpieczeństwa i systemu ABS, a co za tym idzie - także ESP. Dla przypomnienia: ABS to system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania na śliskiej nawierzchni, poprzez zmiany ciśnienia w układzie hamulcowym.

Testy zderzeniowe w odstawkę

Najprościej mówiąc: to tak, jakby kierowca „kopał” w pedał hamulca, powodując jego blokowanie i odblokowywanie w krótkich odstępach czasu. Tak zresztą uczono mnie hamować na śliskiej nawierzchni w czasach, kiedy system ABS nie był jeszcze powszechnie dostępny. Ciekawe, czy w instrukcjach obsługi tych nowych „radzieckich” aut Rosjanie znajdą takie instrukcje używania układu hamulcowego?

Czytaj także: Rosjanie grożą przejęciem zachodnich fabryk, ale nawet z Ładą mają problem

Skoro nie będzie ABS, to z listy wyposażenia wypada także ESP, który jest bardziej zaawansowanym, elektronicznie sterowanym systemem, wykorzystującym mechaniczne elementy ABS do przyhamowywania pojedynczych kół w celu poprawy stabilności samochodu.

Takie złagodzenie polityki bezpieczeństwa powoduje także, że przestają obowiązywać wymagania dotyczące zachowania w testach zderzeniowych.

Normy emisji sprzed pierwszego Euro

Kolejną „ofiarą” sankcji będą normy spalania – dopuszczono wszystkie typy silników, począwszy od Euro 0, czyli wrócono do przepisów obowiązujących w 1988 roku, a to już dokładnie powrót do Związku Radzieckiego, który przestał istnieć w 1991 roku. Wyjątkiem są katalizatory, które trzeba montować w samochodzie, jeżeli były w oryginalnym projekcie.

Czytaj także: Wojna uderza w europejską motoryzację. Czeka nas jeszcze większa drożyzna

Zmiana norm spalania wynika przede wszystkim z tego, że „czystsze” silniki spełniają bardziej wyśrubowane normy dzięki stosowaniu elektronicznego sterowania silnikiem, wykorzystującego wiele czujników i sensorów, m.in. w układzie wydechowym. Te elektroniczne systemy po wprowadzeniu sankcji w odpowiedzi na napaść Rosji na Ukrainę przestały być dostępne dla rosyjskich firm.

AvtoVAZ chciał tego od dawna

Pierwsze oznaki takiego podejścia pojawiły się już w kwietniu, kiedy to AvtoVAZ zapowiedział gotowość do wznowienia produkcji aut z „minimalnym wkładem komponentów zagranicznych”. Miały to być "odchudzone" o zachodnie technologie, które stały się niedostępne, modele Łada Granta i Łada Niva, które - oprócz wspomnianych w rozporządzeniu elementów bezpieczeństwa - miały być „odchudzone” o niektóre elementy elektronicznego sterowania silnikiem czy czujniki w układach wydechowych (co obniżałoby ich klasy czystości ekologicznej).

Niva to radziecka konstrukcja z lat 70. Obecna, druga generacja tego samochodu pojawiła się w ostatnich latach XX wieku.

Łady Granta i Vesta to najpopularniejsze w ubiegłym roku samochody w Rosji, stworzone na własnych platformach AvtoVAZ i wykorzystujące rosyjskie silniki, choć dotychczas wzmocnione elektronicznym sterowaniem, opartym na zachodnie komponentach. Miały najwyższy wśród produkowanych w Rosji odsetek rodzimych części, sięgający 80 proc. Większość innych samochodów wymagała około połowy rosyjskich elementów, więc trudniej by było wznowić ich produkcję.

Kamaz takie auta ma od lat

Rządowe rozporządzenie pozwoli także np. firmie Kamaz sprzedawać w Rosji samochody z silnikami odpowiadającymi normie Euro2, która była zakazana od 2013 roku. W ostatnich latach Rosjanie wytwarzali je w ograniczonej liczbie - z przeznaczeniem na rynki Afryki i Ameryki Łacińskiej, gdzie normy Euro nie działają. W ubiegłym roku Kamaz wyeksportował około 1500 takich aut.

Można zatem powiedzieć, że sankcje cofnęły rosyjską motoryzację do czasów Związku Radzieckiego. Technicznie to możliwe... Ciekawe, jak zareaguje na to rynek, zwłaszcza w kwestii samochodów prywatnych, bo firmy - nie mając wyjścia - będą musiały sięgać po to, co dostępne. A kto wie, może te państwowe nawet dostaną takie polecenie? To znany mechanizm: nasze firmy i instytucje publiczne też muszą elektryfikować floty.