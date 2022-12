Bez wody nie ma szans na zwiększenie produkcji samochodów elektrycznych

Amerykański koncern samochodowy Tesla planuje dokonanie odwiertów w poszukiwaniu wody, która dostarczana będzie na potrzeby produkcji samochodów elektrycznych w niemieckiej fabryce pod Berlinem.

Według lokalnych władz oraz stowarzyszeń na rzecz ochrony ujęć wody, Tesla planuje zlokalizowanie nowych podziemnych źródeł wody, aby móc zasilić rozbudowę fabryki samochodów elektrycznych w pobliżu Berlina.

W minionym roku zorganizowane grupy ekologów opóźniły o kilka miesięcy rozpoczęcie normalnej produkcji. Protesty dotyczyły wówczas zaburzenia stosunków wodnych. Teraz pojawiły się nowe okoliczności związane z planami rozbudowy fabryki. Docelowo produkcja ma się zwiększyć w najbliższych latach z obecnych ok. 500 tysięcy samochodów rocznie do prawie 1 miliona rocznie.

Podczas spotkania z władzami lokalnymi w Gruenheide przedstawiciele Tesli zaproponowali przygotowanie i sfinansowanie odwiertów poszukiwawczych, które pozwolą na zaktualizowanie istniejących od dziesięcioleci baz danych o zasobach wód gruntowych.

Zgodnie z opublikowanych stanowiskiem władz Brandenburgii, nawet jeśli producent aut zlokalizuje nowe źródła wodne, to i tak będzie musiał wystąpić do władz środowiskowych o zgodę na ich pozyskiwanie. Jednak może to znacząco przyspieszyć cały proces wydawania niezbędnych pozwoleń.

Przeciwko takiej procedurze - wyręczania administracji publicznej i samodzielnemu finansowaniu poszukiwań, protestują ekolodzy, którzy uważają, że Tesla działa w ramach presji na rzecz rozbudowy fabryki, nie oglądając się na lokalne uwarunkowania przyrodnicze.