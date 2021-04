Bezemisyjne ciężarówki generują kosztowny problem. Także dla Polski

Jeżeli chcecie bezemisyjnych ciężarówek, to musicie im zapewnić infrastrukturę do ładowania - wzywają przedstawiciele branży motoryzacyjnej i ekolodzy. Potrzeby pod tym względem są ogromne, bo taka sieć obecnie nie istnieje, a producentom aut już są stawiane cele redukcji emisji.

Trzeba szybciej rozwijać infrastrukturę

Elektryczne ciężarówki muszą stać się najlepszą a nie wymuszoną opcją

Z drugiej strony długodystansowy transport powoduje, że większość ciężarówek nocuje na trasie, więc trzeba także w miejscach postojów dla ciężarówek wystawić do roku 2030 co najmniej 40 000 stacji ładowania o mocy 100 kW, dostosowanych do ładowania w ciągu dłuższych nocnych postojów.Martin Daum, prezes zarządu ds. pojazdów użytkowych w ACEA i dyrektor generalny Daimler Truck AG podkreślił, że branża jest „w pełni zaangażowana w realizację Zielonego Ładu”, a tym samym w dążenie do uzyskania neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla transportu drogowego najpóźniej do 2050 roku. W tym celu inwestuje w rozwój samochodów ciężarowych, które są neutralne pod względem emisji CO2.- Jednak nasi klienci nie będą inwestować w te pojazdy, dopóki nie będą mogli ich łatwo ładować i tankować, podczas dostarczania towarów z jednego kraju do drugiego. Zbliżający się przegląd AFID to doskonała okazja, aby zapewnić, że rozwój infrastruktury i rozpowszechnianie pojazdów bezemisyjnych idą w parze - powiedział Martin Daum.ACEA już w końcu 2020 roku zwracała uwagę na to, że ramy regulacyjne, także te dotyczące kosztów rozwoju i eksploatacji flot bezemisyjnych trzeba dostosować do specyfiki ciężkiego transportu.„W celu pomyślnej dekarbonizacji sektora transportu drogowego pojazdy bezemisyjne będą musiały jak najszybciej stać się najlepszą opcją i preferowanym wyborem dla przewoźników” - pisali wówczas przedstawiciele ACEA i branży producentów ciężarówek w liście z grudnia ubiegłego roku.Wtedy zauważali już, że pomyślne wprowadzenie na rynek bezemisyjnych ciężarówek będzie możliwe tylko wtedy, gdy szybko zostanie rozwinięta wystarczająco gęsta sieć stacji ładowania i tankowania tego typu aut.„Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron i decydentów na szczeblu europejskim i państw członkowskich musi odpowiadać ambicjom celów stawianych przemysłowi samochodowemu” - napisało w liście ACEA.