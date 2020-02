Bill Gates kupił auto elektryczne od konkurenta Tesli; Elon Musk skomentował to w swoim stylu

Współzałożyciel Microsoftu Bill Gates w wywiadzie z YouTuberem Marquesem Brownleem skomplementował wkład Tesli w elektryfikację motoryzacji, dodając, że kupił elektryczne auto - Porsche Taycana. Szef Tesli Elon Musk na Twitterze przyznał, że jego rozmowy z Gatesem były "rozczarowujące".

W ubiegłym tygodniu Gates udzielił wywiadu, w którym rozmawiał o wyzwaniach związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych, co mogłoby spowolnić zmiany klimatyczne. Branżę samochodów osobowych wskazał jako "najbardziej obiecującą" w tej kwestii i dodał, że z pewnością Tesla jest firmą, która w tym pomaga.

Później współzałożyciel Microsoftu przyznał, że niedawno kupił Porsche Taycana i jest z niego bardzo zadowolony. Dodał, że jest świadomy obaw dotyczących pojazdów w pełni elektrycznych, w tym ich ograniczonego zasięgu i dłuższego czasu ładowania.

Jak zauważyła agencja Bloomberga, wypowiedzi Gatesa najprawdopodobniej nie przypadły do gustu założycielowi Tesli, która produkuje w pełni elektryczne samochody klasy premium.

We wtorek Musk skomentował wpis entuzjasty amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego, który wyraził niezadowolenie z decyzji Gatesa. "Szczerze, moje rozmowy z Gatesem były rozczarowujące" - napisał na Twitterze szef Tesli.

Bloomberg przypomniał, że Muskowi już nie raz zdarzało się komentować działania czy wypowiedzi innych miliarderów. W 2017 r. zakwestionował to, jak szef Facebooka Mark Zuckerberg rozumie ryzyko związane ze sztuczną inteligencją, a w 2019 r. nazwał Jeffa Bezosa naśladowcą po tym, jak dyrektor generalny Amazona uruchomił "Projekt Kuiper" (około 3 tys. małych satelit dostarczających internet w miejsca, gdzie obecnie nie ma do niego dostępu), który mógłby konkurować z przedsięwzięciem Starlink realizowanym przez należącą do Muska spółkę SpaceX.