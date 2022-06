BMW celuje w rynek Tesli w Chinach

Niemiecki producent samochodów BMW rozpoczął produkcję w nowej, wartej 2,24 mld dol. fabryce samochodów elektrycznych w Shenyang w Chinach. Ma zamiar przejąć część rynku Tesli i innych szybko rozwijających się, lokalnych rywali w segmencie pojazdów EV.

Firma potwierdziła 24 czerwca br., że jej trzecia fabryka samochodów w Chinach, Lydia, ma podnieść roczną produkcję koncernu w Państwie Środka do 830 tys. aut w tym roku, z 70 tys. w roku 2021.

- Rozszerzenie naszej produkcji w Chinach pokazuje, że przygotowujemy się do dalszego wzrostu na największym na świecie rynku samochodów elektrycznych i jesteśmy pewni długoterminowych perspektyw w tym kraju – mówi cytowany przez benzinga.com Jochen Goller, prezes i dyrektor generalny BMW Group Region China. - Zintensyfikujemy nasze wysiłki w zakresie e-mobilności dążąc do tego, aby do 2025 roku ponad jedna czwarta naszej sprzedaży w Chinach związana była z pojazdami całkowicie elektrycznymi - dodaje.

Lydia to największy projekt BMW w Chinach, w którym mieszczą się wszystkie cztery główne procesy produkcyjne: tłoczarnia, warsztat blacharski, lakiernia i warsztat montażowy.

Chiny stają się istotnym rynkiem dla tzw. starych koncernów, w tym Grupy Volkswagen, które chcą zmierzyć się z Teslą, a także z chińskimi graczami na rynku e-aut.

Koncern BMW rozpoczął w maju produkcję nowego i3, w pełni elektrycznego sportowego sedana średniej klasy, przeznaczonego na rynek chiński. Samochód za 52 tys. dol. konkuruje z Teslą Model 3. Niemiecki producent samochodów zamierza w przyszłym roku wprowadzić na chiński rynek łącznie trzynaście modeli aut.