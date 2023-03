BMW ma skokowy wzrost zysków i sprzedaży samochodów elektrycznych

W 2022 roku niemiecka firma BMW wyprodukowała mniej samochodów niż rok wcześniej, a mimo to o niemal jedną trzecią zwiększyła przychody, a o połowę zyski. Skokowo wzrosła także sprzedaż aut elektrycznych, a ten segment dopiero się rozpędza.

Dostawy aut BMW zmalały o niecałe 5 proc., ale przychody o 28 proc.

Zysk operacyjny EBIT i zysk netto wzrosły o połowę.

Sprzedaż elektrycznych aut podwoiła się i już niemal co dziesiąte auto marek grupy BMW ma taki napęd.

Grupa BMW dostarczyła w 2022 roku 2,4 mln samochodów. To spadek o 4,8 proc. rok do roku. Według informacji koncernu to wynik przerwanych łańcuchów dostaw, braku wystarczającej liczby półprzewodników oraz lockdownu w Chinach, gdzie w ubiegłym roku wciąż bardzo restrykcyjnie podchodzono do walki z pandemią COVID-19.

W tym samym czasie liczba dostarczonych aut elektrycznych zwiększyła się do 215 752 sztuk. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej (107,7 proc. wzrostu). Samochody elektryczne osiągnęły 9-proc. udział w ogólnej sprzedaży grupy. BMW zakłada, że udział ten w tym roku wzrośnie do 15 proc.

Licząc razem z hybrydami plug-in (PHEV) pojazdy zelektryfikowane stanowiły 18,1 proc. sprzedaży grupy. Sprzedano ich 433 792, o 32,1 proc. więcej rok do roku.

Do 2030 roku połowa aut BMW sprzedawanych na świecie ma być elektryczna

Podczas dorocznej konferencji prasowej prezes BMW Oliver Zipse przypomniał, że koncern chce, by auta elektryczne stanowiły 20 proc. sprzedaży w roku 2024, jedną czwartą w 2025 i jedną trzecią w 2026 roku. Do roku 2030 ponad połowa aut BMW na świecie ma być elektryczne. Oczywiście w Europie ma stać się to wcześniej.

BMW zakłada, że momentem zwrotnym i nadającym rozpędu rozwojowi gamy elektrycznych aut będzie rok 2025, kiedy pojawi się Nowa Klasa. W ciągu 24 miesięcy od jej wprowadzenia do produkcji koncern chce wypuścić 6 nowych modeli elektrycznych aut.

Mimo ilościowego spadku przychody grupy wzrosły o 28,2 proc., do 142,61 mld euro. Jeszcze większy wzrost grupa zanotowała w wypadku zysku operacyjnego EBIT (przychody pomniejszone o koszty), który skoczył o 46,4 proc., do 23,509 mld euro. Przy czym 7,7 mld euro to wynik pełnej konsolidacji w wynikach grupy zysków chińskiego joint venture BMW Brilliance Automotive (BBA), w którym BMW zwiększyło w ubiegłym roku udziały do 75 proc.

Zysk netto wzrósł o 49,1 proc., do 18,582 mld euro.

Koncern coraz więcej inwestuje w badania i rozwój

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i inne wartości niematerialne, które w roku 2021 wyniosły 5,012 mld euro, w ubiegłym roku sięgnęły 7,791 mld euro. Nakłady na badania i rozwój, liczone zgodnie z metodą MSSF wyniosły 6,624 mld euro. Według BMW były związane głównie rozwojem napędów elektrycznych 6. generacji oraz opracowaniem nowych modeli, wraz z Nową Klasą.

Na ten rok Oliver Zipse zapowiedział premierę nowej serii 5 wraz z w pełni elektrycznym i5. W 2024 roku go gamy dołączą 2 wersje hybrydy PHEV.

Oficjalny debiut ma się odbyć za kilka miesięcy, ale produkcja i5 ruszy już latem. Na rynki Korei, USA i Europy auto ma trafić jesienią.

Przed końcem tego roku ma być pokazany także nowy model X2 z elektryczną wersją iX2. Ten ostatni samochód ma być budowany w Niemczech, w Regensburgu.

Rośnie liczba cyfrowych fabryk iFactory oraz zakładów produkcji baterii

Koncern rozwija koncepcję fabryki przyszłości iFactory. Dwie fabryki w tym układzie zbudowano w Chinach. W Europie ruszyła budowa fabryki w węgierskim Debreczynie. Została ona zaprojektowana całkowicie cyfrowo i ma być pionierem zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska produkcji.

W 2025 ruszy tam produkcja Nowej Klasy, a wkrótce potem zacznie ona zjeżdżać także z fabryk w Monachium i meksykańskim San Louis Potosi.

BMW zainwestowało także 1,7 mld dolarów w przekształcenie fabryki w Spartanburgu (USA) w zakład produkujący auta elektryczne. Do roku 2030 ma stamtąd wyjeżdżać już 6 takich modeli. W niedalekim Woodruff ma powstać fabryka akumulatorów.

BMW wytwarza już wysokonapięciowe akumulatory w Niemczech i Chinach, a wkrótce Woodruff, Debreczyn i San Louis Potosi mają uzupełnić sieć produkcji baterii.

Koncern spodziewa się trudnego, ale zyskownego roku

Dyrektor finansowy BMW Nicolas Peter spodziewa się, że w 2023 roku segment premium, w którym lokują się wszystkie marki BMW, będzie się cieszył stabilnym poziomem popytu.

- Obecnie widzimy stabilną sytuację w USA, niewielkie osłabienie w Europie, a od drugiego kwartału spodziewamy się poprawy na rynku chińskim - powiedział Nicolas Peter i zaznaczył, że wprowadzone w ubiegłym roku i zapowiedziane na ten rok nowe modele powinny pozwolić utrzymać mocny poziom cen, osiągnięty w ubiegłym roku.

- Spodziewamy się, że sytuacja na rynkach surowcowych pozostanie trudna w 2023 roku. Jednak dostępność komponentów i półprzewodników powinna się nieznacznie poprawić. Chociaż dostawy energii powinny się ustabilizować, nadal spodziewane są zakłócenia i dalsze znaczne obciążenia kosztowe w łańcuchach dostaw. Koszty logistyki będą nadal ciążyć na zyskach - powiedział Nicolas Peter.